НАКОН ОДБИЈАЊА УСТАВНОГ СУДА БиХ Додиков случај иде у Стразбур, следи апелација пред Европским судом

04.11.2025. 19:44 19:47
Фото: Youtube Printscreen

Адвокат изабраног председника Републике Српске Милорада Додика, Горан Бубић, изјавио је данас да следи поступак пред Европским судом за људска права у Стразбуру који може да усвоји Додикову апелацију након што је Уставни суд БиХ одбио ту апелацију против кривичне пресуде Суда БиХ и потврдио одлуку Централне изборне комисије БиХ којом му је одузет председнички мандат.

Бубић је истакао да је рок за подношење апелације Европском суду у Стразбуру "доста дуг", али да ће Додиков правни тим апелацију поднети "доста раније", пренела је РТРС.

Нагласио је да таква одлука крњег Уставног суда БиХ није била изненађујућа.

"Ми смо и раније најављивали да од Уставног суда БиХ не можемо Бог зна шта очекивати, то се и догодило. Колеге правници из ФБиХ Уставни суд БиХ зову пројектом, а не судом. Видели смо у саопштењу Уставног суда БиХ да они говоре о високом представнику, а не о Уставу", указао је  Бубић.

Он је поставио питање где се високи представник налази у Уставу БиХ.

"Где је тај члан? Гд‌је је та одредба, тога нема. Заборавили су да треба да бране Устав, а не појединца који је ту дошао, знамо како", истакао је Бубић.

Уставни суд БиХ одбио је данас Додикову апелацију против кривичне пресуде Суда БиХ и потврдио одлуку Централне изборне комисије БиХ којом му је одузет председнички мандат.

Адвокатски тим Додика није био оптимистичан у погледу одлуке крњег Уставног суда БиХ, а апелацију је поднео јер је то, како наводе, корак ка жалби Европском суду у Стразбуру.

Суд БиХ правоснажно је осудио Додика на годину дана затвора и шест година забране политичког деловања због непоштовања одлука неизабраног високог представника у БиХ Кристијана Шмита.

Осим ове, правни тим Додика поднео је Уставном суду БиХ и апелацију на одлуку ЦИК-а о одузимању Додику мандата председника Републике Српске и расписивању превремених избора за 23. новембар.

 

Вести Политика
