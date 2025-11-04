clear sky
ШЕФ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕУ ФОН БЕКЕРАТ: Брисел чврсто верује да је будућност Србије у ЕУ

04.11.2025. 19:45 19:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
2
Фото: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

БЕОГРАД: Шеф делегације Европске уније у Србији Андреас фон Бекерат изјавио је данас да Брисел чврсто верује да је будућност Србије у ЕУ, да је Унија спремна да настави подршку Србији у њеним демократским институционалним реформама, али и истакао да је Србија власник тог процеса и да темпо и смер тог процеса сама одређује.

На конференцији у Скупштини Србије, након што је уручио извештај Европске комисије о напретку Србије у 2025. години председници парламента Ани Брнабић и министру за евроинтеграције Немањи Старовићу, Фон Бекерат је рекао да је ЕУ поновила процену да Србија испуњава мерила за отварање кластера 3, а да је одлука о формалном отварању тог кластера који се односи на конкурентност и инклузивни раст, на државама чланицама ЕУ. 

"Србија наставља да се декларише за чланство у ЕУ као свој стратешки циљ и сада је неопходно да те речи буду подржане конкретним акцијама. Србији су неопходне кредибилне и мерљиве реформе у разним секторима, пре свега владавини права, функционисању демократских институција, слободи изражавања, слободи медија и поштовању људских права. Све су то области које ми називамо основама процеса приступања", навео је Фон Бекерат.

2
Фото: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Како је рекао, извештај ЕК није документ критике, већ "огледало које рефлектује како напредак тако и оне области у којима је још потребно учинити значајне напоре". 

"Ове реформе су кључне за демократију Србије, економију и друштво, како би Србија постигла декларисани стратешки циљ, то је придруживање Европској Унији и све то зарад грађана Србије", поручио је шеф Делегације ЕУ у Србији.

Рекао је да је Европска комисија признала да је Србија изменила и допунила своје законодавство које се тиче медија и тиме се приближила законодавству ЕУ у овој области, као и да се констатује напредак и у економским критеријумима и даљој хармонизацији са разним политикама које се тичу интерног тржишта ЕУ. 

"Констатује се, као позитивно, наставак сарадње у борби против озбиљног организованог криминала и тероризма, као и сарадње правосудних, полицијских и царинских служби", рекао је фон Бекерет. 

Додао је да се нада ће напредак, који је Србија постигла недавно по питању Савета РЕМ-а и јединственог бирачког списка, представљати почетак већег поверења између интересних група које ће ићи у корист реформским процесима у другим важним областима. 

2
Фото: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Фон Бекерат је рекао и да је у извештају наведено и то да се темпо реформи у Србији успорио. 

"Очекује се од Србије да превазиђе застоје у области правосуђа и основних права. Назадовање у слободи изражавања треба да се преокрене што пре, као и треба решити питање ерозије академске слободе. Такође, реформа изборног законодавства у складу са препорукама ОДИХР-а треба да се спроведе и то је управо оно што и грађани Србије захтевају", рекао је шеф Делегације ЕУ у Србији.

Нагласио је да власти у Београду морају да јасно изразе свој стратешки избор, да буду проактивнији у комуникацији у процесу приступања земље ЕУ.

"Будућност Србије лежи у ЕУ и то мора јасно да се каже, не само речима, већ и делима и политикама. И то подразумева снажније и доследније усклађивање са заједничком спољном и безбедносном политиком ЕУ", навео је Фон Бекерат. 

Нагласио је да се у извештају констатује да, у складу са преговарачким оквиром између Србије и Европске уније, напретком у владавини права и нормализација односа са Приштином наставити да одређују укупан темпо у процесу приступања Србије.

Андреас фон Бекерат европска комисија
