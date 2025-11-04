ШЕФ ДЕЛЕГАЦИЈЕ ЕУ ФОН БЕКЕРАТ: Брисел чврсто верује да је будућност Србије у ЕУ
БЕОГРАД: Шеф делегације Европске уније у Србији Андреас фон Бекерат изјавио је данас да Брисел чврсто верује да је будућност Србије у ЕУ, да је Унија спремна да настави подршку Србији у њеним демократским институционалним реформама, али и истакао да је Србија власник тог процеса и да темпо и смер тог процеса сама одређује.
На конференцији у Скупштини Србије, након што је уручио извештај Европске комисије о напретку Србије у 2025. години председници парламента Ани Брнабић и министру за евроинтеграције Немањи Старовићу, Фон Бекерат је рекао да је ЕУ поновила процену да Србија испуњава мерила за отварање кластера 3, а да је одлука о формалном отварању тог кластера који се односи на конкурентност и инклузивни раст, на државама чланицама ЕУ.
"Србија наставља да се декларише за чланство у ЕУ као свој стратешки циљ и сада је неопходно да те речи буду подржане конкретним акцијама. Србији су неопходне кредибилне и мерљиве реформе у разним секторима, пре свега владавини права, функционисању демократских институција, слободи изражавања, слободи медија и поштовању људских права. Све су то области које ми називамо основама процеса приступања", навео је Фон Бекерат.
Како је рекао, извештај ЕК није документ критике, већ "огледало које рефлектује како напредак тако и оне области у којима је још потребно учинити значајне напоре".
"Ове реформе су кључне за демократију Србије, економију и друштво, како би Србија постигла декларисани стратешки циљ, то је придруживање Европској Унији и све то зарад грађана Србије", поручио је шеф Делегације ЕУ у Србији.
Рекао је да је Европска комисија признала да је Србија изменила и допунила своје законодавство које се тиче медија и тиме се приближила законодавству ЕУ у овој области, као и да се констатује напредак и у економским критеријумима и даљој хармонизацији са разним политикама које се тичу интерног тржишта ЕУ.
"Констатује се, као позитивно, наставак сарадње у борби против озбиљног организованог криминала и тероризма, као и сарадње правосудних, полицијских и царинских служби", рекао је фон Бекерет.
Додао је да се нада ће напредак, који је Србија постигла недавно по питању Савета РЕМ-а и јединственог бирачког списка, представљати почетак већег поверења између интересних група које ће ићи у корист реформским процесима у другим важним областима.
Фон Бекерат је рекао и да је у извештају наведено и то да се темпо реформи у Србији успорио.
"Очекује се од Србије да превазиђе застоје у области правосуђа и основних права. Назадовање у слободи изражавања треба да се преокрене што пре, као и треба решити питање ерозије академске слободе. Такође, реформа изборног законодавства у складу са препорукама ОДИХР-а треба да се спроведе и то је управо оно што и грађани Србије захтевају", рекао је шеф Делегације ЕУ у Србији.
Нагласио је да власти у Београду морају да јасно изразе свој стратешки избор, да буду проактивнији у комуникацији у процесу приступања земље ЕУ.
"Будућност Србије лежи у ЕУ и то мора јасно да се каже, не само речима, већ и делима и политикама. И то подразумева снажније и доследније усклађивање са заједничком спољном и безбедносном политиком ЕУ", навео је Фон Бекерат.
Нагласио је да се у извештају констатује да, у складу са преговарачким оквиром између Србије и Европске уније, напретком у владавини права и нормализација односа са Приштином наставити да одређују укупан темпо у процесу приступања Србије.