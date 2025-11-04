СРБИЈИ УРУЧЕН ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ Брнабић: Најважније да је ЕК у извештају поново препоручила отварање кластера 3
Председница Скупштине Србије Ана Брнабић изјавила је данас да је у новом извештају Европске комисије најбитније то што се, пету годину за редом, све државе чланице Европске уније позивају да отворе кластер 3 у преговорима са Србијом.
Брнабић је на конференцији за новинаре у Скупштини Србији, након што јој је шеф делегације Европске уније у Србији Андреас фон Бекерат уручио извештај Европске комисије о напретку Србије у 2025. години, рекла да је он путоказ шта Србија треба да уради како би убрзала европски пут и пуноправно чланство у ЕУ.
"То је оно што је наш највећи циљ у овом тренутку и желим да захвалим амбасадору Фон Бекерату и мисији и људима у Европској комисији зато што на дневној бази раде са нама како би разговарали са државама чланицама Европске уније, како би убрзали неке од реформи које су важне за отварање Кластера 3 и како би, ја мислим сасвим заслужено за Републику Србију, ми имали међувладину конференцију у децембру и до краја ове године отворили кластер 3", рекла је Брнабић.
Указала је на то да је још једном, сасвим јасно и недвосмислено, као и у претходним извештајима, Европска комисија поновила препоруку да се Србији отвори кластер 3.
"Непосредни циљ је да до краја ове године отворимо кластер три, наставићемо да радимо на томе, нећемо одустати, а након тога оно што морамо да урадимо је свакако да направимо један много озбиљнији план даљих реформи како наш пут", рекла је Брнабић.
Навела је да Србија може да се сложи или не сложи са неким деловима извештаја и да то није ништа ванредно нити чудно, али је нагласила да је то "свакако најважнији документ за наше интеграције".
Додала је да је сагласна са оценом Европске комисије да је Србија успорила са реформама.
"Оно са чим сам у потпуности сагласна, а јесте критика, јесте да смо успорили са реформама, јуче је то и председник Вучић поновио и позвао све надлежне органе да дају све од себе да се наше реформе убрзају. Мој апел и моја молба је да то урадимо сви заједно јер реформе морају бити инклузивне, зависе од свих нас не само од владајуће већине. Реформе морају укључивати и опозицију и цивилна друштва. Морамо међусобно да седнемо и разговарамо да ли желимо да убрзамо наш европски пут или не зато што је то заиста заједнички посао", навела је Брнабић.
Говорећи о томе колико су успориле реформе дала је пример Измена и допуне закона о бирачком списку на којима се ради више од 18 месеци, због различитог степена неповерења, а да је слична ситуација са избором чланова Савета РЕМ-а.
"Због различитог степена неповерења и зато што стално гледамо у ствари да ли ће неко неког ту да превари или надмудри и сваки корак меримо и 10 и 15 пута и када се договоримо око нечега, неко промени мишљење па се вратимо два или три корака назад", објаснила је Брнабић.
Додала је да се, као и сваки пут када се објави извештај, са неким стварима у њему слаже, са некима не, а да у њему има негативних ствари, али и позитивних, као што је економија.
"Србија је на европском путу. Влада Републике Србије која је изабрана у овој народној скупштини је као свој стратешки приоритет и нагласила да су европске интеграције и чланство Србије у ЕУ стратешки приоритет наше земље. Ми ћемо наставити да радимо на реформама, али такође, не само зато што су те реформе важне за наш европски пут, већ зато што дубоко верујемо да су реформе на том европском путу пре свега важне за наше грађане и за нашу привреду. И да су добре за Србију", истакла је Брнабић.
Додала је да је председник Александар Вучић данас у Бриселу, имао читав низ састанака и са председником Европског савета Антонијом Коштом и са комесарком за проширење Мартом Кос и са специјалним изаслаником за дијалог Београда и Приштине Петером Соренсеном.
"Министар за европске интеграције Немања Старовић је већ сутра у Бриселу и ја сам у Бриселу поново у петак на састанку са високом представницом за спољну и безбедносну политику ЕУ Кајом Калас. Дакле, ми смо сада практично већ сваке недеље у Бриселу, што је добро и говори о томе колико и ми разумемо да морамо да унапредимо и сарадњу и комуникацију", навела је Брнабић.
Одговарајући на питање новинара о потреби промене често негативног наратива о ЕУ, што је била и замерка Европске комисије, Брнабић је рекла да се слаже са тим.
"Ми треба да се трудимо да мењамо наратив према ЕУ и да имамо много позитивнији или свакако много мање критичан наратив о ЕУ, без икакве сумње. Опет ћу кренути од себе и трудићу се да то урадим. Некад реагујем сувише емотивно, некад ме неке ствари погоде, некад мислим посебно од стране одређених европарламентараца да не смеју тако брутално и отворено да се мешају у унутрашња питања Републике Србије и реагујем", навела је Брнабић.
Додала је да мало ко у Србији има стварно позитиван наратив о ЕУ, те да је и опозиција послала два оштра писма комесарки за проширење Марти Кос, као и да је опозиција причала да ЕУ жели од Србије да направи паркинг за мигранте и рударску колонију.
"Хоћемо да мењамо став и наратив о ЕУ? Ја хоћу. Али хајде онда да га мењамо сви и да будемо сви потпуно искрени да када неко, било ко, напада ЕУ овде, а ко је брани? Организације цивилног друштва, па никад нисам чула да организације цивилног друштва стају у одбрану ЕУ. Дакле, хајде сви да се мењамо. Пресудни је и преломни тренутак, али хајде сви да се мењамо", позвала је Брнабић.
Шеф делегације Европске уније у Србији Андреас фон Бекерат уручио извештај Европске комисије о напретку Србије у 2025. години, поред Ане Брнабић, и министру за европске интеграције Немањи Старовићу.