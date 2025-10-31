НЕДЕЉНИ ХОРОСКОП: Девицама се смеши УНАПРЕЂЕЊЕ, Шкорпије улазе У ТАЈНЕ ВЕЗЕ, а ево који знак размишља О ПУТОВАЊУ
Астролошка прогноза Александре Бјељац од 2. до 8. новембра
ОВАН: У овој недељи бићете активни и задовољни својим финансијама. Поједини могу очекивати ненадани прилив новца, па ћете моћи растерећено да направите финансијски план. На емотивном пољу лепа дешавања, искористите ову недељу, ако сте слободни. Поједини могу започети лепу емотивну везу или ући у занимљиву авантуру. Заузети, присутна су размишљања о проширењу породице. Здравствено су могући проблеми коштаног система и благи опрез од вирусних инфекција.
БИК: На пословном сегменту живота јавиће се потпуно задовољство учињеним. Ако је било блокада, доста тога се покреће. Завладаће боља атмосфера у радном окружењу и доста позитивних околности ће наступити. На емотивном пољу без битних промена, али свакако ће поједини слободни припадници знака уживати у занимљивом друштву. Заузети, код вас је боља свакодневица с партнером. Здравствено могуће су осцилације крвног притиска и проблеми са уриногениталним трактом.
БЛИЗАНЦИ: Доста рада и обавеза у овој седмици може изазвати благи пад енергије, али не очајавајте, свакако ћете проћи без битних проблема и потешкоћа. Финансије су код вас добре, а требало би мало да поведете рачуна о потрошњи и почнете да трошите рационално. На емотивном пољу веома лепа недеља, искористите је за пријатне разговоре и планирање будућности, ако сте слободни. Заузети, ви једноставно, уживајте у љубави! Могућност инфекција и промене расположења.
РАК: Доста пословних повољности је аспектовано ове седмице, а биће и посла, али још само мало и битне промене су пред вама. Боље финансије вам предстоје и можда ћете размишљати о покретању сопственог бизниса, што да не?! На емотивном пољу могућност уласка у авантуре, уколико сте слободни. Поједини, благи опрез ако сте у вези, да не дође до беспотребних несугласица и препирки. Спустите лопту и мирно разговарајте. Обратите пажњу на исхрану и варење.
ЛАВ: Без битних пословних промена ове седмице код већине припадника знака. Сви који се баве комуникативним послом биће задовољни својим радом и резултатима. На емотивном пољу могућност лепих познанстава, краћих путовања и могућност познанства путем интернета, ако сте слободни. Заузети, уживајте у овој недељи јер ће вам партнер поклањати сву пажњу овог света. Здравствено без битних тегоба, могућа је појава хроничних тегоба, па јачајте имунитет.
ДЕВИЦА: На пословном сегменту живота добра недеља вам је аспектована. Могућност додатног прилива новца, а свакако бићете задовољни својим радом и резултатима. Такође, није искључено да вам се смеше неки повишица или унапређење, па уживајте у оном што сте заслужили! На емотивном пољу без битних промена, могућност пролазног неразумевања са вољеном особом, па будите стрпљиви. Ускоро ће све бити како треба. Слободни ће доста флертовати. Више се крећите и ви јачајте имунитет.
ВАГА: На пословном пољу без битних промена, бићете задовољни својим радом и начином на који ћете реаговати у једној изазовној ситуацији. Могућност мањег додатног прилива новца, али и повећане потрошње. Лепа дешавања на емотивном сегменту живота, заблистаћете пуним сјајем и бићете примећени, ако сте слободни. Поједини могу започети лепу емотивну везу или упознати занимљиву особу. Заузети ће морати да донесу важну одлуку. Могући су проблеми са стомаком, здравије се храните.
ШКОРПИЈА: Без битних пословних промена код вас ове недеље, али било како било, ви имате подршку вама битних људи за неке наредне кораке у вези са важним пројектима. Финансије су код вас добре. Још само мало сачекајте на праве ствари. Заузети, код вас могућност уласка у тајне везе или авантуре или да вам се јави неко везан за вашу прошлост. Слободни ће добити занимљив позив за излазак. Имате снаге и енергије, могућност промена расположења и повремених главобоља.
СТРЕЛАЦ: Добра недеља са доста планова, идеја и промена је пред вама. Искористите на прави начин то и бићете задовољни резултатима. Уколико неки трач дође до вас, добро проверите да ли је оно што сте чули истина! И на љубавном сегменту живота занимљива и узбудљива дешавања. Слободни ће излазити и код појединих може доћи до остварења жеља. Уживајте у љубави, ако сте у вези или браку! Јачајте имунитет и радите на квалитету сна, код појединих појачана нервоза.
ЈАРАЦ: Када су пословне прилике у питању, једна врло успешна недеља је пред вама. Поједини могу очекивати унапређење и доста позитивних дешавања у наредном периоду. Бићете задовољни радом и финансијама, а највише начином на који ће вас третирати у колективу. На емотивном пољу без битних промена, а поједини заузети припадници знака могу размишљати о заједничком животу или проширењу породице. Могући су проблеми са циркулацијом и коштано-зглобним системом.
ВОДОЛИЈА: Када је посао у питању, можете мало да одахнете и будете расположенији, јер вас од краја недеље очекују пријатна дешавања. У првој половини недеље могуће су мање несугласице са сарадницима, али убрзо ситуација се поправља. Заузети, вама предстоји планирање лепог путовања или одмора са вољеном особом. Слободни, излазите и отвара се могућност лепог познанства, а можда и уласка у квалитетну везу. Здравствено могућа је појава хроничних тегоба.
РИБЕ: Када је посао у питању, без битних промена код већине припадника знака. Ипак, то свакако не значи да нећете бити задовољни радом, а на крају крајева и финансијском ситуацијом. Тако да не бринете, јер не би требало доћи до проблема. Појачане страсти и пролазно незадовољство код заузетих, док неки могу започети тајну везу или вам неко изненада може привући пажњу. Слободни ће анализирати прошлост. Више се крећите, јачајте имунитет и све ће бити како треба.