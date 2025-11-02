ЕВО НА НА КОЈУ ТЕЛЕВИЗИЈУ ПРЕЛАЗИ МИЛОМИР МАРИЋ НАКОН ОТКАЗА НА ХЕПИЈУ: Повео и колегиницу, СВИ ПИТАЈУ ЗА ЋИРИЛИЦУ
Новинар и водитељ, Миломир Марић, после 18 година рада на Хепи телевизији одлучио је да напусти ову кућу, а исти потез повукла је и његова дугогодишња колегиница Катарина Корша.
Миломир Марић је 30. октобра последњи пут водио Јутарњи програм на Хепију, након чега је напустио срећну телевизију.
Он је оставио неизбрисив траг у домаћим медијима, па се многи питају где ће наставити каријеру.
Све до сада водитељ није желео да открива, а онда се на Инстаграму појавила најава која је изненадила све.
"Свет се мења из дана у дан — али ми знамо шта се стварно догодило.
‘Дан на дан’ — информативна емисија која не губи смисао за хумор ни кад истина заболи.
Миломир Марић и Катарина Корша – двоје водитеља који не знају да заћуте кад сви други ћуте.
Актуелно, духовито, саркастично, али увек истинито.
‘Дан на дан’ – јер није сваки дан исти дан", пише у најави.
Како је најављено, Миломир Марић и Катарина Корша од сутра, 3. новембра, водиће "Дан на дан" радним данима од 07-10х, на TS media live.
Telegraf.rs