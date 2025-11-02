АСТРО-ТУРИЗАМ ЈЕ СВЕ ПОПУЛАРНИЈИ Већ се резервишу путовања како би се видело потпуно помрачење Сунца ЕВО ГДЕ ЋЕ БИТИ НАЈВИДЉИВИЈЕ
Редак астролошки феномен - потпуно помрачење Сунца.биће највидљивији у одређеним деловима наше планете.2. августа 2027. године одржаће се редак небески спектакл: потпуно помрачење Сунца у трајању од скоро шест минута.
Овај изванредни астрономски феномен биће највидљивији широм Северне Африке и делова Блиског истока, што је већ изазвало велико интересовање за путовања у те регионе.
Потпуно помрачење Сунца 2027. године биће најдуже помрачење овог века видљиво са копна, што представља јединствену прилику за посетиоце и љубитеље астрономије.
Стручњаци су идентификовали неколико локација које ће пружити оптималне услове и најдуже трајање посматрања помрачења:
Танжер, Мароко: Ово подручје се налази директно испод централне умбре, а посматрачи могу очекивати око четири минута потпуног помрачења.
Оран, Алжир: Посетиоци могу очекивати више од пет минута потпуног мрака.
Потпуно помрачење ће моћи да се види још и у Сфаксу у Тунису, у Бенгазију у Либији, као и у Луксору у Египту,, преноси Mirror.