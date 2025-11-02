overcast clouds
18°C
02.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЏЕНИ ГА ЈЕ ОПЧИНИЛА Џими Кертис не крије заљубљеност у Анистонову: "За љубав никад није касно" (ВИДЕО)

02.11.2025. 15:59 16:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Б92
Коментари (0)
Youtube prinstcrin/Harper's Bazaar UK
Фото: Youtube prinstcrin/Harper's Bazaar UK

Веза Џенифер Анистон и Џима Кертиса је од почетка под лупом јавности, а чини се да новом славном пару то нимало не смета.

Нови холивудски пар, Џенифер Анистон и Џим Кертис, још раније ове године су виђени у јавности, али тада још увек није било званичне потврде да су пар.

Тек касније, када су и извори потврдили, Џенифер и Џим су се и појавили на једном догађају и свима показали колико су срећни у новој вези.

Кертис је, иначе, љубавни гуру, па често и на друштвеним мрежама одговара на питања људи који имају неке проблеме у приватном животу, тако је посебну пажњу привукло питање "како пронаћи љубав након 40. године".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jim Curtis (@jimcurtis1)

"То је одлично питање. Исто као што бисте то урадили са 22 или 32 године, али с више самопоуздања, више искуства и више аутентичности. Никад није касно. Нисте стари, прво волите себе и схватите да сте у најбољим годинама", рекао је Кертис.

Љубавни гуру се осврнуо и на то како живот свакако не стаје у четрдесетим, али ни касније, те да је важно да изађете и будете отворени за комуникацију.

"И да, живот није готов са 42 године. Када будете имали 62 или 72, осврнућете се на 42 и пожелети да сте у тим годинама. Зато, почните сада. Повежите се с људима и, што је најважније, волите себе", искрен је био Џим.

Superzena.b92.net

џенифер анистон
Извор:
Дневник/Б92
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај