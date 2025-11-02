ЏЕНИ ГА ЈЕ ОПЧИНИЛА Џими Кертис не крије заљубљеност у Анистонову: "За љубав никад није касно" (ВИДЕО)
Веза Џенифер Анистон и Џима Кертиса је од почетка под лупом јавности, а чини се да новом славном пару то нимало не смета.
Нови холивудски пар, Џенифер Анистон и Џим Кертис, још раније ове године су виђени у јавности, али тада још увек није било званичне потврде да су пар.
Тек касније, када су и извори потврдили, Џенифер и Џим су се и појавили на једном догађају и свима показали колико су срећни у новој вези.
Кертис је, иначе, љубавни гуру, па често и на друштвеним мрежама одговара на питања људи који имају неке проблеме у приватном животу, тако је посебну пажњу привукло питање "како пронаћи љубав након 40. године".
"То је одлично питање. Исто као што бисте то урадили са 22 или 32 године, али с више самопоуздања, више искуства и више аутентичности. Никад није касно. Нисте стари, прво волите себе и схватите да сте у најбољим годинама", рекао је Кертис.
Љубавни гуру се осврнуо и на то како живот свакако не стаје у четрдесетим, али ни касније, те да је важно да изађете и будете отворени за комуникацију.
"И да, живот није готов са 42 године. Када будете имали 62 или 72, осврнућете се на 42 и пожелети да сте у тим годинама. Зато, почните сада. Повежите се с људима и, што је најважније, волите себе", искрен је био Џим.
