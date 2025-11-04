clear sky
МИСЛИТЕ ДА ВАМ АУТО ЗИМИ ТРОШИ ВИШЕ ГОРИВА? Ево због чега се то заиста и  догађа

04.11.2025. 14:02
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс)
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Зима не утиче само на нас, већ и на наше аутомобиле.

Када температура падне испод нуле, потрошња горива може порасти и до 20 одсто, упозоравају стручњаци из Мишлена. Иако произвођачи развијају возила тако да раде у свим условима, ниске температуре ипак мењају начин на који мотор функционише.

Према подацима Мишлена, при -5 степени Целзијуса ауто у просеку троши 10 одсто више горива него на температури од 20 степени. У градској вожњи, где мотор чешће ради у кратким интервалима, тај пораст може бити и знатно већи.

Разлог је једноставан. Мотору је зими потребно више времена да се загреје и достигне идеалну радну температуру. Током првих минута рада убризгава се већа количина горива како би се постигао исти ефекат као при топлијем времену. На све то додајте и употребу климе, грејања стакла и других електричних система, који додатно повећавају потрошњу.

Ни уље у мотору није изузетак. На ниским температурама оно губи део својих мазивних својстава, што повећава трење између делова мотора. Због већег отпора, аутомобилу је потребна додатна енергија за рад, па расте и потрошња.

Још један фактор је хладан и влажан ваздух у резервоару ако није пун. Влага се кондензује и може утицати на квалитет горива. Поред тога, када температура опадне, зрак у гумама се хлади и смањује притисак, што повећава трење са подлогом и чини да аутомобил троши више.

Због свега тога, стручњаци саветују да се аутомобил зими редовно проверава и одржава, да се гуме допумпају на препоручени притисак и да се мотор пусти да се кратко загреје пре вожње.

 

(Телеграф.рс)

