МИСЛИТЕ ДА ВАМ АУТО ЗИМИ ТРОШИ ВИШЕ ГОРИВА? Ево због чега се то заиста и догађа
Зима не утиче само на нас, већ и на наше аутомобиле.
Када температура падне испод нуле, потрошња горива може порасти и до 20 одсто, упозоравају стручњаци из Мишлена. Иако произвођачи развијају возила тако да раде у свим условима, ниске температуре ипак мењају начин на који мотор функционише.
Према подацима Мишлена, при -5 степени Целзијуса ауто у просеку троши 10 одсто више горива него на температури од 20 степени. У градској вожњи, где мотор чешће ради у кратким интервалима, тај пораст може бити и знатно већи.
Разлог је једноставан. Мотору је зими потребно више времена да се загреје и достигне идеалну радну температуру. Током првих минута рада убризгава се већа количина горива како би се постигао исти ефекат као при топлијем времену. На све то додајте и употребу климе, грејања стакла и других електричних система, који додатно повећавају потрошњу.
Ни уље у мотору није изузетак. На ниским температурама оно губи део својих мазивних својстава, што повећава трење између делова мотора. Због већег отпора, аутомобилу је потребна додатна енергија за рад, па расте и потрошња.
Још један фактор је хладан и влажан ваздух у резервоару ако није пун. Влага се кондензује и може утицати на квалитет горива. Поред тога, када температура опадне, зрак у гумама се хлади и смањује притисак, што повећава трење са подлогом и чини да аутомобил троши више.
Због свега тога, стручњаци саветују да се аутомобил зими редовно проверава и одржава, да се гуме допумпају на препоручени притисак и да се мотор пусти да се кратко загреје пре вожње.