ОВАЈ ГРАД ЗОВУ „СРПСКА ВЕНЕЦИЈА“! Лежи на три реке, има седам мостова и чува многе тајне из прошлости
Смештен у југоисточном делу земље, овај питоми градић, окружен планинама и прожет воденим токовима, с правом носи надимак "Српска Венеција".
Лежи на три реке које повезује седам мостова и дефинитвно је један од најлепших градова у Србији.
Међутим, неправедно је запостављен од стране туриста - што му, у другу руку, омогућава да сачува своју аутентичност и мир.
Да, у питању је Књажевац. Кроз прелепи градић протичу три реке:Трговишки, Сврљишки и Бели Тимок које се састају управо у срцу града и стварају пејзаж који подсећа на најромантичније делове Италије.
Седам мостова који повезују обале постали су симбол овог места, док шарене кућице уз реке одају утисак као да сте у Венецији, а не у срцу Тимочке Крајине.
Овај град одише мирноћом, а његова природа, блага клима и очувани водени токови чине га идеалним местом за предах од градске вреве.
"Српска Бастиља" у "Српској Венецији"
Занимљиво је да Књажевац није одувек носио данашње име. Некада се звао Гургусовац, по голубовима "гургусанима". Место је било познато по Гургусовачкој кули - злогласном затвору за политичке противнике режима.
Овај објекат, који су многи звали и "српска Бастиља", срушио је и запалио кнез Милош Обреновић 1859. године, након чега је у његову част град преименован у Књажевац. Данас је Гургусовачка кула симбол града и центар многих манифестација и културних догађаја.
Друго име за Књажевац у народу јесте Мали Париз због тога што се овде некада налазила по једна кафана на 100 људи, али и због тога што фасаде у Старој чаршији заиста подсећају на Град светлости.
Приступачан смештај и гостопримство
Једна од највећих предности Књажевца јесте приступачност. Ноћење за две особе може се пронаћи већ од 2.000 динара, док се у самом центру града цене крећу око 3.000 динара.
У хотелима, смештај за двоје кошта између 6.000 и 10.000 динара, али уз већу удобност и укључен доручак - идеално за оне који желе мало луксуза уз боравак у овом шармантном месту.
Култура, историја и дух прошлих времена
Књажевац се поноси богатом културном баштином и бројним манифестацијама које током године окупљају посетиоце из свих крајева земље.
У Музеју града можете се упознати са историјом овог краја, док Стара чаршија и Спомен-парк чувају дух прошлих времена. Посебну пажњу привлачи и Црква Светог Георгија, драгуљ архитектуре и духовности.
Град је домаћин манифестација као што су "Књажевачки дани" и "Звуци трубе са Тимока", а у околним селима одржавају се гастрономски и културни фестивали попут "Сармијаде", "Шипуријаде", "Пржинијаде" и "Моон феста". Сваки од њих нуди аутентичан доживљај локалне хране, музике и обичаја.
На туристичкој мапи Књажевца, коју можете наћи у центру града, мештани се хвале и Џервиновом вилом или вилом Ђоке Цветковића, која је изграђена на брду 1939 године са којег се пружа предиван поглед на цео град, а при том је изграђена по узору на виле из Чешке бање Карлсбад.
Нажалост, некадашња лепотица са које се сигурно пружа предиван поглед је запуштена и сви увек и прво помисле - колико ли је све некада деловало величанствено?
Ипак, друге ствари и даље могу да вас оставе без даха и коментара, као што је "љубавни мост", који води ка градском парку, пажљиво уређеном и са сјајним садржајем за децу.
Књажевачки крај познат је по чувеном вину, доброј трпези, посебно старопланинском сиру, а пре свега по гостопримљивим домаћинима.
Богородичина црква као духовно благо краја
У околини Књажевца налазе се бројни манастири и цркве, као што је Богородичина црква у Доњој Каменици, која представља право историјско и духовно благо овог краја. Такође, у селу Равни налази се архео-етно парк, а близина Старе планине овом граду даје посебну драж.
Довољно разлога за барем за једнодвени излет, ако не и викенд путовање, зар не?