clear sky
10°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВО ЈЕ НАЈСЈАЈНИЈЕ СВЕТЛО ИКАДА! Научници открили светлосни сноп који је испалила црна рупа

04.11.2025. 16:47 17:03
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
црна рупа
Фото: ChatGTP/илустрација

ЊУЈОРК: Научници су открили најсјајнију светлост икада избачену из црне рупе, која има јачину као 10 трилиона Сунца, преноси данас Еј-Би-Си Њуз.

Овакви налети светлости и енергије могу да буду резултат интеракције магнетних поља, или избачаја загрејаног гаса који окружује црне рупе.

Налети светлости помажу истраживачима да схвате унутрашњост црних рупа, наводи Еј-Би-Си.

Ову појаву је 2018. снимила камера Опсерваторије Паломар у Калифорнији, а снимљена светлост је сијала најснажнијим интензитетом око три месеца, да би потом почела да слаби.

То се највероватније догодило зато што се  нека велика звезда сувише приближила црној рупи и разбијена је на фрагменте.

"У почетку нисмо могли да верујемо у цифре које су показивале интензитет енергије", казао је аутор студије Метју Грејем са Института за технологију у Калифорнији.

Резултати истраживања објављени су данас у часопису Nature Astronomy.

Налет светлости потиче из супермасивне црне рупе удаљене 10 милијарди светлосних година, по чему је до сада најудаљенији који је снимљен.

Светлост потиче из доба када је универзум био релативно млад, а једна светлосна година једнака је дистанци од 9,7 трилиона километара.

Проучавање оваквих појава помаже истраживачима да боље разумеју звездано окружење око супермасивних црних рупа.

Скоро свака велика галаксија, укључујући наш Млечни пут, има у свом средишту супермасивну црну рупу, али научници још увек нису сигурни како се оне формирају, наводи Еј-Би-Си Њуз.

црна рупа свемирска истраживања свемир
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КИНА ПИШЕ ИСТОРИЈУ Нова мисија у свемир, али један детаљ је све запањио
Кина

КИНА ПИШЕ ИСТОРИЈУ Нова мисија у свемир, али један детаљ је све запањио

31.10.2025. 17:18 17:48
Волим
0
Коментар
0
Сачувај