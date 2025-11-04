ОВО ЈЕ НАЈСЈАЈНИЈЕ СВЕТЛО ИКАДА! Научници открили светлосни сноп који је испалила црна рупа
ЊУЈОРК: Научници су открили најсјајнију светлост икада избачену из црне рупе, која има јачину као 10 трилиона Сунца, преноси данас Еј-Би-Си Њуз.
Овакви налети светлости и енергије могу да буду резултат интеракције магнетних поља, или избачаја загрејаног гаса који окружује црне рупе.
Налети светлости помажу истраживачима да схвате унутрашњост црних рупа, наводи Еј-Би-Си.
Ову појаву је 2018. снимила камера Опсерваторије Паломар у Калифорнији, а снимљена светлост је сијала најснажнијим интензитетом око три месеца, да би потом почела да слаби.
То се највероватније догодило зато што се нека велика звезда сувише приближила црној рупи и разбијена је на фрагменте.
"У почетку нисмо могли да верујемо у цифре које су показивале интензитет енергије", казао је аутор студије Метју Грејем са Института за технологију у Калифорнији.
Резултати истраживања објављени су данас у часопису Nature Astronomy.
Налет светлости потиче из супермасивне црне рупе удаљене 10 милијарди светлосних година, по чему је до сада најудаљенији који је снимљен.
Светлост потиче из доба када је универзум био релативно млад, а једна светлосна година једнака је дистанци од 9,7 трилиона километара.
Проучавање оваквих појава помаже истраживачима да боље разумеју звездано окружење око супермасивних црних рупа.
Скоро свака велика галаксија, укључујући наш Млечни пут, има у свом средишту супермасивну црну рупу, али научници још увек нису сигурни како се оне формирају, наводи Еј-Би-Си Њуз.