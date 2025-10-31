clear sky
КИНА ПИШЕ ИСТОРИЈУ Нова мисија у свемир, али један детаљ је све запањио

31.10.2025. 17:18 17:48
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Кина
ПЕKИНГ: Kина је данас лансирала свемирску летелицу "шенџоу-21", у којој се налазе три астронаута, на кинеску свемирску станицу Тјангонг, укључујући и најмлађег члана свог астронаутског тима, јавила је Синхуа.

Летелица је полетела из Центра за лансирање сателита Ђијућен на северозападу Kине. То је седма мисија на кинеску свемирску станицу откако је завршена 2022. године.    

Свемирском станицом Тјангонг управља Kинеска агенција за летење са људском посадом.

Тјангонг се налази у ниској Земљиној орбити, између 340 и 450 километара изнад површине Земље.
 

Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
