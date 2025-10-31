„Нико није ни сањао да ћемо да говоримо о отровима и фингираним тровањима“ ЛОНЧАР О ПОКУШАЈУ ТРОВАЊА БАЧУЛОВА: Ако је количина већа…
БЕОГРАД: Министар здравља Златибор Лончар изјавио је вечерас да је покушај плана лажног тровања одборника Града Новог Сада Мише Бачулова покушај да се уништи председник Србије Александар Вучић и додао да без Вучића не би смо имали Србију која годину дана успева да се избори са свима онима који покушавају да је сруше.
Ово је покушај да се уништи, да не постоји Александар Вучић, не Бачулов. Немојте да мењате тезе. Без Александра Вучића не бисмо имали ову Србију коју имате сада и која годину дана успева да се избори са свима њима који покушавају да је сруше, да у њој направе једну покорну, не знам како да назовем, која ће да слуша и да испуњава разноразне захтеве које каквих пробисвета и света са разноразних крајева који имају своје интересе. Да Србија нема свој интерес и њима не одговара то што ради Вучић, рекао је Лончар за ТВ Прва.
Он је нагласио да председник Србије води српску политику, која је добра за српски народ и грађане Србије.
Такође, додао је да су се сада сви удружили јер свима смета Вучић.
Њима једино што је остало то је да униште Александра Вучића, да би остварили свој циљ. Према томе, људи, хајде да се опаметимо. Ово раде вође тих блокадера и свега. Нека знају с ким имају посла људи који долазе на њихов позив. Људи, уразумите се, рекао је он.
Лончар је додао да се промене у држави дешавају само на изборима.
Злопотребљавају људе који су незадовољни са било чим и то је нормално да у држави имате незадовољне људе. Али промена или било шта долази кад је довољан број тих незадовољних, и то се дешава на изборима. Људи, не радите више ово, не подржавајте оне који ово желе да изведу. Да униште, да не постоји Александар Вучић, да униште његову породицу, да би они неки политички циљ испунили, налог некога ко им је платио за ово, ко им даје те савете и ко то ради, навео је Лончар.
Министар је такође замолио све грађане да се више не правимо наивни, као и да је очигледно да вођама блокада остаје један једини проблем, а то је председник Србије.
После звучног топа, после дечка од 16 година који је преминуо од тортура у полицијској станици у Ваљеву који и не постоји, после објаве да је девојка била приведена у полицијску станицу и да се тамо десило не знам шта, а доказано је и да се то није десило. Очигледно да вођама ових блокада, овог хаоса који желе да изазову нису успели у својим намерама, њиме остаје један једини проблем. Мислим да је то сада свима у Србији и шире јасно. Они имају један једини проблем, то је Александар Вучић. Они други проблем немају. Покушали су на све начине да га реше, нису успели. Одлучили су се на овој потез, рекао је министар.
Говорећи о покушају Бачулова да се отрује са рицином, Лончар је навео да је у питању биолошки отров, као и да је регистровано више од 750 случајева директног тровања рицином широм света.
Нажалост, дошли смо у ту ситуацију коју претпостављамо да нико у Србији није ни сањао да можемо да дођемо до ње, а то је да говоримо о отровима и фингираним тровањима. Што се тиче рицина, преозбиљан биолошки отров, до сада у свету регистровано више од 750 случајева доказаних тровањем рицином. И филмови су снимани о њему, коришћен у неким политичким убиствима, покушајима убиства и ево га овде код нас у причи наших вођа блокада и свега онога што се дешава, казао је Лончар.
Како је рекао, рицин у било ком облику да се он нађе у близини изазваће озбиљне последице.
Од губитка свести, отежаног дисања, мучнине, кашља, значи све то што он може да изазове.
Зависи која је количина, ако је већа количина, то не можете да преживите. Ако је мања количина, имаћете све те последице, све те симптоме ћете имати и питање с каквим последицама ћете проћи, рекао је он.
Додао је да би сви требало да имамо у виду да је рицин најозбиљнији биолошки отров са више од 750 регистрованих доказаних тровања у свету.
Такође, Лончар је поновио да вође блокадера немају други проблем се Вучић и додао да је успео покушај Бачулова у свом плану, живот председника Србије не би постојао.
Замислите сценарио који су они направили. Тај Бачулов, или ко је већ, као дошао је у додир са тим отровом, крене да има неке од симптома. Ми не желимо да ико буде повређен, камоли да умре.
Онда замислите те слике, како се он бори за живот, како има здравствене тегобе и њихову машинерију, која у истом моменту по команди, као што смо видели како то ради, каже да је то урадио Александар Вучић, да је отровао тог Бачулова, да он не би сутра водио неке демонстрације, протесте или не знам шта већ, казао је Лончар.
Он је упитао шта би председник Вучић рекао након свега тога.
Шта ће да каже својој деци? Шта да каже за све што је радио до сада? А шта да кажу његова деца? Је ли неко размишљао о томе? Људи, о чему ми причамо? О чему се овде ради?, рекао је Лончар.