clear sky
15°C
31.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОСЛЕ ХАПШЕЊА БАЧУЛОВА ОГЛАСИЛО СЕ ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Ухапшене две особе осумњичене за планирање напада на уставно уређење

31.10.2025. 18:43 19:02
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
s
Фото: Printscreen/Facebook/Удружење судија и тужилаца Србије

БЕОГРАД: По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду припадници Управе криминалистичке полиције МУП-а ухапсили су М.Б. и Д.Ц. због сумње да су са још најмање једним НН лицем планирали да М.Б. буде отрован и да за то оптуже председника Србије.

Сумња се да су они планирали и договарали радње којима се стварају услови за непосредно извршење кривичног дела напад на уставно уређење, саопштено је из тог тужилаштва.

Како Танјуг сазнаје, реч је о градском одборнику у Новом Саду Миши Бачулову.

Сумња се да су они од 28. до 30. октобра у Београду договарали да наводно М.Б. буде отрован, за шта би оптужили председника Републике Србије и актуелне државне власти, а што би, према њиховом мишљењу, за резултат имало омасовљење протеста који је заказан за 1. новембар у Новом Саду, изазивање великих нереда, који би потом довели до државног удара и насилне промене власти у Републици Србији.

Кривичном пријавом осумњиченима се на терет ставља кривично дело припремање дела против уставног уређења и безбедности Србије.

Одређено им је задржавање до 48 сати у ком року ће бити приведени на саслушање.

миша бачулов ухапшен више јавно тужилаштво у београду
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) УХАПШЕН МИША БАЧУЛОВ У НОВОМ САДУ Хтео да лажира своје тровање?
najnovija vest opsta

(ВИДЕО) УХАПШЕН МИША БАЧУЛОВ У НОВОМ САДУ Хтео да лажира своје тровање?

31.10.2025. 13:04 13:45
Волим
0
Коментар
1
Сачувај