ПОСЛЕ ХАПШЕЊА БАЧУЛОВА ОГЛАСИЛО СЕ ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ Ухапшене две особе осумњичене за планирање напада на уставно уређење
БЕОГРАД: По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду припадници Управе криминалистичке полиције МУП-а ухапсили су М.Б. и Д.Ц. због сумње да су са још најмање једним НН лицем планирали да М.Б. буде отрован и да за то оптуже председника Србије.
Сумња се да су они планирали и договарали радње којима се стварају услови за непосредно извршење кривичног дела напад на уставно уређење, саопштено је из тог тужилаштва.
Како Танјуг сазнаје, реч је о градском одборнику у Новом Саду Миши Бачулову.
Сумња се да су они од 28. до 30. октобра у Београду договарали да наводно М.Б. буде отрован, за шта би оптужили председника Републике Србије и актуелне државне власти, а што би, према њиховом мишљењу, за резултат имало омасовљење протеста који је заказан за 1. новембар у Новом Саду, изазивање великих нереда, који би потом довели до државног удара и насилне промене власти у Републици Србији.
Кривичном пријавом осумњиченима се на терет ставља кривично дело припремање дела против уставног уређења и безбедности Србије.
Одређено им је задржавање до 48 сати у ком року ће бити приведени на саслушање.