Мајчине речи носе снажну поруку
Симбол наде за многе породице! ЛАВ ЈЕ ПРВО ДЕТЕ У СРБИЈИ КОЈЕ ЈЕ ПРИМИЛО НАЈСКУПЉИ ЛЕК НА СВЕТУ Две године касније смеје се и расте као и сви његови вршњаци
Лав Теодоровић је прво дете у Србији које је примило најскупљи лек на свету - Золгенсму, генску терапију која мења ток спиналне мишићне атрофије.
Његова борба постала је симбол наде за многе породице.
Данас, две године касније, Лав Теодоровић хода, смеје се и расте као и свако друго дете.
Соња Теодоровић, Лавова мајка, гостујући у емисији "150 минута" говорила је о борби која и даље траје.
Захвална сам и срећна што сам у првим тренуцима схватила да од мене зависи и да свако посустајање и свако препуштање шоку, болу и свему што то доноси, је губљење времена. Оно што сам знала тог првог тренутка је да морамо да дамо све од себе да би њему било боље и да бисмо као породица опстали и преживели тај тренутак. Знала сам да ћу, ја као мајка, кренути пешке на пут где год треба за своје дете. Макар један посто да њему буде боље, ја ћу урадити све, исто као што и данас радим са истим жаром и интензитетом. Са истом снагом и силом и данас идем у нови дан - рекла је Соња, која признаје да је велико олакшање само сазнање да лек постоји.
Само сазнање да постоји терапија за ову дијагнозу велико је олакшање. То је прва степеница. Други корак је да ви морате да дођете до ње. Морам да кажем, колико год да је све изгледало немогуће и недостижно, од првог тренутка сам веровала да ћемо успети у томе. Следећа степеница је када он прима терапију. Ви заправо имате све информације - која је то дијагноза, шта потенцијално она носи, шта се дешава кад он прими терапију... Међутим, вама је потребно време и потребно је да се саживите са ситуацијом у којој се налазите. То је тај процес у ком смо ми и даље. Долази олакшање корак по корак. Нека олакшања су мало већа, а нека мало мања, али то све долази у неком временском размаку. На нама је да будемо стрпљиви и вредни, да се трудимо да што боље одговоримо на потребе у односу на ситуацију у којој се налазимо, рекла је Соња Теодоровић у емисији 150 минута.