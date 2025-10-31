Прилагодите брзину
Возачи, будите МАКСИМАЛНО ОПРЕЗНИ На ОВОМ граничном прелазу има ГУСТЕ МАГЛЕ, видљивост озбиљно смањена!
31.10.2025. 22:23 22:26
„Путеви Србије“ обавештавају возаче да је на ауто-путу Е-75, петља Владичин Хан - гранични прелаз Република Северна Македонија/Србија, због појаве магле видљивост смањена на 100 - 150 м.
Из „Путева“ возачима саветују максималан опрез при вожњи и да прилагоде брзину кретања због појаве магле која смањује видљивост на путевима, а поготово на деоницама које се простиру дуж речних токова, котлина, клисура као и на путним објектима преко река.