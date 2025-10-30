broken clouds
МАГЛА УЈУТРУ, СУНЦЕ ТОКОМ ДАНА Златна јесен у пуном сјају А ЕВО ШТА НАМ ДОНОСЕ ПРВИ ДАНИ НОВЕМБРА

30.10.2025. 06:53 07:01
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
а
Фото: Pixabay.com

Јутро хладно, местимично са слабим приземним мразем, а по котлинама југозападне и јужне Србије и са маглом, а током дана претежно сунчано, уз малу до умерену облачност, и топло.

После подне и увече у Војводини постепено повећање облачности, које ће крајем дана понегде условити слабу краткотрајну кишу.


Ветар слаб и умерен, у јужном Банату и на планинама повремено и јак јужних праваца, а крајем дана на северу Србије у скретању на северни.

Најнижа температура од 1 до 10 степени, а највиша од 18 до 24 степена. 

У Београду јутро свеже, а током дана претежно сунчано, уз малу до умерену облачност, и топло. 

Ветар слаб и умерен јужних праваца, а најнижа температура од пет до 10 степени, највиша око 23 степена.

Време наредних дана

Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 6. новембра, следи позно Михољско лето, односно „златна јесен“, јер се очекује топло време за овај период године, уз пораст и јутарњих и дневних температура, које ће се у већини места кретати од 18 до 23 степена. 

Током дана биће мало до умерено облачно са дужим сунчаним интервалима, док се пролазна краткотрајна киша местимично очекује почетком следеће седмице.

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
