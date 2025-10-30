МАГЛА УЈУТРУ, СУНЦЕ ТОКОМ ДАНА Златна јесен у пуном сјају А ЕВО ШТА НАМ ДОНОСЕ ПРВИ ДАНИ НОВЕМБРА
Јутро хладно, местимично са слабим приземним мразем, а по котлинама југозападне и јужне Србије и са маглом, а током дана претежно сунчано, уз малу до умерену облачност, и топло.
После подне и увече у Војводини постепено повећање облачности, које ће крајем дана понегде условити слабу краткотрајну кишу.
Ветар слаб и умерен, у јужном Банату и на планинама повремено и јак јужних праваца, а крајем дана на северу Србије у скретању на северни.
Најнижа температура од 1 до 10 степени, а највиша од 18 до 24 степена.
У Београду јутро свеже, а током дана претежно сунчано, уз малу до умерену облачност, и топло.
Ветар слаб и умерен јужних праваца, а најнижа температура од пет до 10 степени, највиша око 23 степена.
Време наредних дана
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 6. новембра, следи позно Михољско лето, односно „златна јесен“, јер се очекује топло време за овај период године, уз пораст и јутарњих и дневних температура, које ће се у већини места кретати од 18 до 23 степена.
Током дана биће мало до умерено облачно са дужим сунчаним интервалима, док се пролазна краткотрајна киша местимично очекује почетком следеће седмице.