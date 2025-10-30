СПЦ ОБЕЛЕЖАВА СВЕТОГ ПРОРОКА ОСИЈУ По народном веровању ВАЉА СЕ ПОМОЛИТИ ЗА ПОРОДИЦУ
Српска православна црква и њени верници данас обележавају дан Светог пророка Осије, који пада тачно пред празновање великог црквеног празника посвећен Светом Луки.
Свети пророк Осија био је син Веиријин из племена Исахарова. Живео је и пророковао на преко 800 година пре Христова рођења. Речи његове богодухновене налазе се у књизи његовој која садржи 14 глава.
Укоравао је много Израиља и Јуду због идолопоклонства, прорицао казну Божју за грехе, пропаст Самарије и Израиља због богоодступништва, али и милост Божју колену Јудину.
Прорицао је укидање и престанак старозаветне жртве, и долазак Господа, и богатство дарова, које ће Он донети Собом на земљу.
Живео је до у дубоку старост, и мирно се упокојио.
Обичаји и веровања
Обичај је у народу да се за овај дан издвоје овнови, који би се на Светог Луку (31. октобра) терали на овце како би знали каква их година чека.
Такође на овај дан ваља се дати прилог за цркву како би се измолила милост од Бога и пророка за своју породицу.