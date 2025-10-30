scattered clouds
МАНАСТИР ПУСТИЊА НИЈЕ ОНО ШТО СЕ МИСЛИЛО Археолози открили истину на основу оловног печата

30.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
пустиња
Фото: РИНА

Најновија археолошка истраживања спроведена у манастиру Пустиња код Пријепоља открила су историјску истину која мења досадашња сазнања.

Иако се деценијама веровало да је у питању манастир посвећен Светом Петру и Павлу, археолози су пронашли оловни печат са ликом Светог Симеона Мироточивог, што потврђује да је манастир заправо посвећен овом светитељу.

На локалитету су у току детаљна археолошка испитивања, за која је средства обезбедило Министарство културе Републике Србије. Пројекат спроводи Музеј у Пријепољу, уз подршку Епархије милешевске и локалне самоуправе.

– Добили смо значајна средства за наставак истраживања која су започета прошле године. Пронађени печат јасно указује на то да је манастир посвећен Светом Симеону Мироточивом, што је изузетно откриће за наш крај и српску црквену историју – изјавио је директор Музеја у Пријепољу Звонко Мандић за агенцију РИНА.

пустиња
Фото: РИНА

Археолог Тијана Пушица додала је да су овогодишња ископавања потврдила претходно датовање локалитета у 17. век, али и открила додатне просторије и предмете од великог значаја.

– Истражили смо нови део комплекса, пронашли доста керамике, металних предмета и новца. Следећи корак је конзервација зидова да се спречи даље урушавање – истакла је Пушица.

пустиња
Фото: РИНА

Манастир су посетили и митрополит милешевски Атанасије, председник општине Пријепоље Драго Попадић и директор Музеја, који су изразили подршку наставку истраживања.

– Драго ми је што сам био овде када су ово биле рушевине, а сада сведочим његовој обнови. Пустиња више није пустиња – рекао је Попадић.

Радови ће бити настављени и наредне године, а циљ је да се ово духовно и културно благо у потпуности истражи, заштити и представи јавности.

