НАДВИЛИ СЕ ОБЛАЦИ НАД ВОЈВОДИНОМ, МОГУЋА И КИША Огласио се РХМЗ Ево до када ћемо уживати у позном Михољском лету
Данас претежно сунчано време, уз малу до умерену облачност и топло, док нас и наредних дана очекује позно михољско лето, пише у најновијој прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Србије (РХМЗ).
Такође, најављује се и кад нас чека ново наоблачење и погоршање временских прилика.
После подне и увече у Војводини постепено повећање облачности, које ће крајем дана понегде условити слабу краткотрајну кишу.
Ветар слаб и умерен, у јужном Банату и на планинама повремено и јак јужних праваца, крајем дана на северу Србије у скретању на северни.
Највиша дневна температура данас од 18 до 25 степени, пише РХМЗ када је 30. октобар у питању.
Наредних дана позно Михољско лето
Како даље пише у прогнози РХМЗ, сутра нас чека хладно јутро, на југозападу и југу понегде са слабим приземним мразем.
Током дана претежно сунчано и топло, у северним и јужним крајевима Србије уз пролазну умерену облачност. Ветар слаб, на истоку и умерен северних праваца. Најнижа температура од 2 до 11 °С, а највиша од 20 до 25 степени.
За викенд топло време за овај период године, са, како додаје РХМЗ, дневним температурама у већини места од 18 до 25 степени.
Током дана мало до умерено облачно са дужим сунчаним интервалима.
Почетком наредне седмице наоблачење са кишом и падом температуре, пише на крају РХМЗ прогнозе, пише Телеграф.