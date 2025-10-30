overcast clouds
18°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2427
usd
100.8279
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАДВИЛИ СЕ ОБЛАЦИ НАД ВОЈВОДИНОМ, МОГУЋА И КИША Огласио се РХМЗ Ево до када ћемо уживати у позном Михољском лету

30.10.2025. 16:33 16:44
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
Фото: М. Ковачевић/Облаци

Данас претежно сунчано време, уз малу до умерену облачност и топло, док нас и наредних дана очекује позно михољско лето, пише у најновијој прогнози Републичког хидрометеоролошког завода Србије (РХМЗ).

Такође, најављује се и кад нас чека ново наоблачење и погоршање временских прилика.

После подне и увече у Војводини постепено повећање облачности, које ће крајем дана понегде условити слабу краткотрајну кишу.

Ветар слаб и умерен, у јужном Банату и на планинама повремено и јак јужних праваца, крајем дана на северу Србије у скретању на северни.
 

Највиша дневна температура данас од 18 до 25 степени, пише РХМЗ када је 30. октобар у питању.

Наредних дана позно Михољско лето

Како даље пише у прогнози РХМЗ, сутра нас чека хладно јутро, на југозападу и југу понегде са слабим приземним мразем.

Током дана претежно сунчано и топло, у северним и јужним крајевима Србије уз пролазну умерену облачност. Ветар слаб, на истоку и умерен северних праваца. Најнижа температура од 2 до 11 °С, а највиша од 20 до 25 степени.

За викенд топло време за овај период године, са, како додаје РХМЗ, дневним температурама у већини места од 18 до 25 степени.

Током дана мало до умерено облачно са дужим сунчаним интервалима.

Почетком наредне седмице наоблачење са кишом и падом температуре, пише на крају РХМЗ прогнозе, пише Телеграф.
 

киша облаци наоблачење РХМЗ рхмз прогноза Метео
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОСЛЕ МРАЗА СТИЖЕ ПОЗНО МИХОЉСКО ЛЕТО Температуре до 23 степена
а

ПОСЛЕ МРАЗА СТИЖЕ ПОЗНО МИХОЉСКО ЛЕТО Температуре до 23 степена

29.10.2025. 06:50 07:06
Волим
0
Коментар
0
Сачувај