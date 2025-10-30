overcast clouds
  Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
УБИЦА ОТКРИВЕН ПОСЛЕ 60 ГОДИНА Решен случај силовања и убиства девојчице из 1962. НОВЕ ФОРЕНЗИЧКЕ АНАЛИЗЕ СВЕ ДОКАЗАЛЕ

30.10.2025. 20:21 20:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixyabay.com

Више од шест деценија након што је деветогодишња Керол Ен Доерти силована и убијена у католичкој цркви у граду Бристол у америчкој савезној држави Пенсилванија, тужилаштво округа Бакс саопштило је да је њен убица коначно идентификован.

Истрага је утврдила да је девојчицу 22. октобра 1962. године напао и задавио Вилијам Шредер, који је тада живео у близини цркве Светог Марка.

Шредер, којег је тужитељка округа Џенифер Шорн описала као "апсолутног предатора", преминуо је 2002. године, али је дефинитивно повезан са злочином захваљујући комбинацији сачуваних биолошких доказа и нових форензичких анализа, преноси АБЦ њуз.

Тужилаштво је навело да је још 1962. године сведок видео Шредера у близини цркве, а он је пао на полиграфу и дао лажни алиби.

Када је схватио да је осумњичен, напустио је Пенсилванију и преселио се на југ САД.

"Шредеров живот је обележен обрасцем насиља и сексуалног насиља, посебно над младим, препубертетским и адолесцентним девојкама", наводи се у саопштењу канцеларије окружног тужиоца.

Истражитељи су утврдили да је "сексуално злостављао скоро свако женско дете са којим је живео или коме је имао приступ", наводи се у саопштењу тужилаштва.

Кључни помак у истрази догодио се прошле године када је његов пасторак изјавио да му је Шредер признао убиство - чак два пута, рекавши да је "морао да убије девојчицу у Бристолу да не би проговорила".

Анализа власи пронађених 1962. године показала је да узорак из Шредерове збирке одговара оном пронађеном у руци мале Керол Ен.

Током вишедеценијске истраге тестирано је 141 узорака, али су сви други кандидати искључени.

На конференцији за новинаре, сестра убијене девојчице, Кеј Доерти рекла је кроз сузе да је убиство сестре заувек променило њену породицу.

"Моји родитељи су преминули, а да нису сазнали ко је убио њихову ћерку... После толико деценија незнања, ово откриће коначно доноси завршетак и истину рани која никада није зацелила", навела је она.

Тужилаштво је саопштило да верује да је ово једини случај силовања и убиства детета унутар цркве у историји Сједињених Америчких Држава.

 

форензика убица девојчица силовање
Вести Свет
