СИРОТЕ ЖИВОТИЊЕ У овом граду НЕ СМЕТЕ ДА УСВОЈИТЕ ЦРНУ МАЧКУ уочи Ноћи вештица РАЗЛОГ ЈЕ ПОТПУНО БИЗАРАН
Градско веће шпанског града Терасе, у близини Барселоне, одлучило је да обустави усвајање црних мачака до краја овог месеца како би спречило њихову употребу у ритуалима или прославама повезаних с Ноћи вештица.
Локалне власти кажу да је реч о неуобичајеној, али неопходној мери.
"Организације и грађани су нас упозорили да неки људи желе да усвоје црну мачку како би је користили у ритуалне сврхе. Морали смо да издамо упутство којим се обуставља усвајање и привремено збрињавање црних мачака током Ноћи вештица. У Тераси, ако желите да усвојите црну мачку, то ћете моћи тек после Ноћи вештица и уз доказ да ћете се о њој бринути и волети је", објаснио је заменик градоначелника Ноел Дуке на друштвеним мрежама.
Иако то може деловати као сујеверје из прошлости, удружења за заштиту животиња тврде да сваке године има све више случајева у којима људи траже црне мачке као део реквизита за забаве или, још горе, да их користе у ритуалима вештичарења, пише Euronews.
Вештичарење и баксузлук
Мера коју је донела Тераса следи пример бројних других градова који већ ограничавају усвајање црних мачака, а у мањој мери и белих, током недеља које претходе 31. октобру.
Док се црне мачке и даље сматрају симболом несреће или мрачних сила, беле се често доживљавају као симбол чистоће и среће — нарочито ако сте негативац из филмова о Џејмсу Бонду. Ипак, обе деле заједничку судбину: оне су жртве људског сујеверја.
Још од средњег века црне мачке се повезују с вештичарењем, уроком и несрећом. У Шпанији су мачке синоним за баксузни уторак тринаести, разбијена огледала или мердевине — све знакове које треба избегавати. Ипак, њихова лоша репутација данас опстаје, прерушена у празничну традицију.
Због тога удружења за заштиту животиња инсистирају: мачке, без обзира на боју, нису амајлије нити украсни предмети — оне су жива бића. И ове Ноћи вештица, барем у Тераси, неће бити део ниједног ритуала.
(Euronews.rs)