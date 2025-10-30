overcast clouds
13°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2427
usd
100.8279
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТРАДАЛИ ОТАЦ И СИН Нови детаљи ЈЕЗИВЕ САОБРАЋАЈКЕ код Бањалуке! У судару аутомобила и аутобуса има и повређених

30.10.2025. 22:03 22:32
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Коментари (0)
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

У саобраћајној несрећи која се догодила вечерас у месту Пиљагићи код Бањалуке погинули су отац и син.

Они су се налазили у аутомобилу, пише Српскаинфо.

Како се незванично сазнаје, једна путница из аутобуса задобила је повреде.

У току је увиђај којим руководи дежурни тужилац ОЈТ Бањалука.

Саобраћај је обустављен на наведеној деоници пута, преноси Блиц.

Подсећамо, у месту Пиљагићи код Бањалуке вечерас се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовали аутобус и аутомобил.


 

саобраћајна незгода саобраћајна несрећа бањалука страдали
Извор:
Блиц
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈЕЗИВА НЕСРЕЋА КОД БАЊАЛУКЕ: Судар аутомобила и аутобуса, има погинулих
Srpskainfo/USTUPLJENA FOTOGRAFIJA

ЈЕЗИВА НЕСРЕЋА КОД БАЊАЛУКЕ: Судар аутомобила и аутобуса, има погинулих

30.10.2025. 20:29 20:31
Волим
0
Коментар
0
Сачувај