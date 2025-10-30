СТРАДАЛИ ОТАЦ И СИН Нови детаљи ЈЕЗИВЕ САОБРАЋАЈКЕ код Бањалуке! У судару аутомобила и аутобуса има и повређених
30.10.2025. 22:03 22:32
У саобраћајној несрећи која се догодила вечерас у месту Пиљагићи код Бањалуке погинули су отац и син.
Они су се налазили у аутомобилу, пише Српскаинфо.
Како се незванично сазнаје, једна путница из аутобуса задобила је повреде.
У току је увиђај којим руководи дежурни тужилац ОЈТ Бањалука.
Саобраћај је обустављен на наведеној деоници пута, преноси Блиц.
