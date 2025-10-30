overcast clouds
ЈЕЗИВА НЕСРЕЋА КОД БАЊАЛУКЕ: Судар аутомобила и аутобуса, има погинулих

30.10.2025. 20:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Српскаинфо
У мјесту Пиљагићи код Бањалуке вечерас се догодила тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовали аутобус и аутомобил.

Несрећа се догодила око 18.20.

- На лицу места следи вршење увиђаја којим ће руководити дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука. У току је обустава саобраћаја на наведеној дионици пута- кажу из ПУ Бањалука за Српскаинфо.

Према још непотврђеним информацијама, настрадале су двије особе.

саобраћајна несрећа
