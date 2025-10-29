clear sky
ПОСЛЕ МРАЗА СТИЖЕ ПОЗНО МИХОЉСКО ЛЕТО Температуре до 23 степена

29.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Pixabay.com

Освануло је хладно јутро са слабим приземним мразом, на југозападу, југу и југоистоку понегде и са слабим мразем на два метра висине.

Током дана биће претежно сунчано и осетно топлије време у Србији, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ). 

Дуваће слаб и умерен ветар јужних праваца. 

Најнижа температура биће од 0 до 7 степени Целзијуса, а највиша од 17 до 22.

У Београду се, након хладног јутра, током дана очекује претежно сунчано и осетно топлије време. Дуваће слаб и умерен ветар јужних праваца. Најнижа температура биће од 4 до 7 степени, а највиша око 21.

Време наредних 7 дана

Идућих седам дана у Србији ће владати позно Михољско лето, односно "златна јесен", јер се очекује топло време за овај период године, уз пораст и јутарње и дневне температуре које ће се у већини места кретати од 18 до 23 степена. 

Током дана биће мало до умерено облачно са дужим сунчаним интервалима, док се пролазна краткотрајна киша очекује у Војводини у четвртак, а почетком следеће седмице и у осталим пределима Србије.

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
