ПОСЛЕ МРАЗА СТИЖЕ ПОЗНО МИХОЉСКО ЛЕТО Температуре до 23 степена
Освануло је хладно јутро са слабим приземним мразом, на југозападу, југу и југоистоку понегде и са слабим мразем на два метра висине.
Током дана биће претежно сунчано и осетно топлије време у Србији, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ).
Дуваће слаб и умерен ветар јужних праваца.
Најнижа температура биће од 0 до 7 степени Целзијуса, а највиша од 17 до 22.
У Београду се, након хладног јутра, током дана очекује претежно сунчано и осетно топлије време. Дуваће слаб и умерен ветар јужних праваца. Најнижа температура биће од 4 до 7 степени, а највиша око 21.
Време наредних 7 дана
Идућих седам дана у Србији ће владати позно Михољско лето, односно "златна јесен", јер се очекује топло време за овај период године, уз пораст и јутарње и дневне температуре које ће се у већини места кретати од 18 до 23 степена.
Током дана биће мало до умерено облачно са дужим сунчаним интервалима, док се пролазна краткотрајна киша очекује у Војводини у четвртак, а почетком следеће седмице и у осталим пределима Србије.