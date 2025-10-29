ОВО ЋЕ ПРОМЕНИТИ ЖИВОТ СТАНОВНИКА ЈУЖНЕ БАЧКЕ План важне саобраћајнице на јавном увиду до 10. новембра ОБИЛАЗНИЦА ОД НОВОГ САДА ДО БАЧКЕ ПАЛАНКЕ СВЕ БЛИЖА ИЗГРАДЊИ

Образлажући Одлуку покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Немања Ерцег је на септембарској седници покрајинске Скупштине рекао да је реч о важном путном правцу.

Он је оценио да се њиме реализују стратешки циљеви у области друмског саобраћаја утврђених просторним плановима Србије и Војводине. Саобраћај се сада одвија државним путем који од Бачке Паланке, дотиче насеља Челарево и Гложан и пролази кроз централни део Бегеча, Ветерника и Футога, као и кроз градско језгро Новог Сада.

Такође, тај пут је локалног карактера и преоптерећен али ће изградњом нове брзе саобраћајнице бити заобиђена сва насељена места између Новог Сада и Бачке Паланке што ће унапредити саобраћај у том делу Бачке. Изградњом ове саобраћајнице-обилазнице постигао би се бољи развој привреде, растеретио саобраћај и омогућила директна веза коридора аутопута Е-75, са западом.

Сто километара на час Подсетимо, како је раније наведено коридор будуће саобраћајнице планиран је од прикључења на саобраћајницу у зони петље Север, која повезује аутопут Е-75 са Булеваром Европе и Руменачким путем у Новом Саду и преко раскрснице са државним путем другог А реда број 111 на деоници Нови Сад – Руменка. Нови мотопут повезаће насеља Ветерник, Руменка, Футог, Гложан и Челарево, до раскрснице са државним путем првог Б реда број 12, на обилазници око Бачке Паланке, која уједно представља и крај планиране саобраћајнице. Брзина кретања возила биће 100 километара на час, мотопут ће има четири возне траке од по 3,5 метара, четири ивичне траке од по пола метра, с разделном траком од четири метра и двема банкинама од по метар и по и предвиђена је фазна изградње.

Како је објашњено у материјалу просторни план се израђује како би се створио плански основ за директно спровођење, израду техничке документације, као и прибављање дозвола у складу са законом за потребе изградње саобраћајнице на траси од ауто-пута Е-75: Нови Сад - Ветерник - Футог - Бегеч - Гложан - Челарево - Бачка Паланка. Укупна површина подручја обухваћеног оквирном границом Измена и допуна Плана износи око 4.634 хектара, а дужина дела трасе обилазнице износи отприлике 32 километара.

План је усклађен са Идејним решењем за потребе израде Просторног плана подручја посебне намене изградње саобраћајнице од Новог Сада до Бачке Паланке које је израдило привредно друштво „МХМ-пројект“‘ д.о.о. из Новог Сада, а инвеститор израде је Јавно предузеће ,,Путеви Србије’’. Просторним планом се дефинишу елементи (регулација, нивелација, парцелација) за реализацију трасе обилазнице општинског пута од аутопута Е-75 -Нови Сад до Бачке Паланке на територији Новог Сада и општина Бачки Петровац и Бачка Паланка.

Просторни план подручја посебне намене односи се на промену намене целих или делова катастарских парцела наведених у Идејном решењу за потребе израде Измена и допуна Плана, у циљу изградње дела трасе општинског пута, односно, обилазнице.

Оквирна граница Просторног плана, обухвата делове територија града Новог Сада (делове КО Нови Сад 4, Ченеј, Руменка, Футог, Ветерник и Бегеч) и општина Бачки Петровац (део КО Гложан) и Бачка Паланка (делове КО Челарево, Бачка Паланка и Бачка Паланка - град). Површина подручја обухваћеног оквирном границом обухвата Просторног плана износи око 856 хектара од чега је највише заступљено пољопривредно земљиште (око 830хектара), шумско земљиште (око 5,23 хектара), водно земљиште (око 12 хектара) и на крају грађевинско земљиште (око 8,5хектара). У фази израде Нацрта Просторног плана дефинисаће се посебна намена простора за потребе изградње предметног мотопута. Посебна намена простора ће по потреби дефинисати целине и зоне, на основу анализе свих прикупљених податка, услова, мишљења, примедби, сугестија и закључака са раног јавног увида.

Просторним планом ће бити дефинисане мере заштите и развоја, услови и правила за уређење и грађење за издавање локацијских услова директно из Просторног плана. Планска решења и правила уређења и правила грађења мотопута засниваће се на примени европских и домаћих стандарда и добре праксе у свим фазама планирања, изградње, експлоатације и одржавања пута.

Друштвено-економске карактеристике Према подацима Републичког завода за статистику и попису становништва 2022. године, на простору који обухвата Просторни план живело је 76.412 становника. Ипак, у последња три пописа становништва забележен је пад броја становника, осим у Футогу, Ветернику и Руменки, у којима је број становника остао приближно исти или се повећао.

У обухвату Просторног плана налазе се путно-друмска и железничка саобраћајна инфраструктура. Када је реч о друмском саобраћају наводе се државни путеви првог А реда А1 државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево), потом државни путеви другог А реда Оџаци - Ратково - Силбаш - Бачки Петровац - Руменка - Нови Сад и државни путеви другог Б реда Гајдобра-Челарево, као и општински путеви у Бачкој Паланци, Бачком Петровцу и Новом Саду који омогућавају лаку доступност из свих праваца, као и атарски путеви.

Обухватом Плана, и са самом трасом саобраћајнице, укршта се и пролази регионална пруга Нови Сад – Оџаци – Богојево, деоницом у оквиру КО Футог, Нови Сад и КО Бачки Петровац, Гложан и Маглић. Укрштање регионалне пруге са обилазницом мото-пута биће дефинисано условима и смерницама ЈП Железница Србије у чијој су надлежности железнички коридори. Оцењено је да ће изградња саобраћајнице допринети бржем развоју обухваћеног дела региона југозападне Бачке и локалних самоуправа које су у непосредној вези са овим коридором, у првом реду њиховој саобраћајној и привредној интеграцији са укупним простором југозападне и западне Бачке, а одразиће се и на развој и интеграцију других делова централне, западне, југозападне и јужне Војводине, као и остатка Србије, преко аутопута Е-75. Осим тога, у близини брзе саобраћајнице налазе се и Бач и Оџаци, преко којих је могуће саобраћајно повезивање са Сомбором, као већем урбаном центру.

Рани јавни увид могућ је на интернет страницама Агенције за просторно планирање и урбанизам Србије (www.appurs.gov.rs), Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа.