(ВИДЕО) ТРАГЕДИЈА У ТУРСКОЈ: СРУШИЛА СЕ ШЕСТОСПРАТНИЦА Спасилачке екипе трагају за петоро људи испод рушевина ЧУЈУ СЕ ЈАУЦИ ПОВРЕЂЕНИХ

29.10.2025. 11:24 12:36
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
а
Фото: Pixabay.com

Шестоспратна зграда срушила се јутрос у близини Истанбула у Турској, а страхује се да је најмање пет људи заробљено испод рушевина.

До инцидента је дошло јутрос око 7.30 сати у граду Гебзе у провинцији Кочаели у близини Истанбула. Зграда се срушила из за сада непознатих разлога, јављају турски медији.


Спасилачке екипе послате на лице места покренуле су акцију спасавања. 

"Верује се да је пет грађана заробљено испод рушевина. Наше потраге и спасавања се интензивно настављају", рекао је министар унутрашњих послова Али Јерликаја. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

У згради наводно живе две породице, укупно седморо људи. За сада није познато колико је тачно њих заробљени испод рушевина. 

Спасиоци су наводно чули гласове заробљених људи, због чега настављају са акцијом потраге и спасавања. 

(Telegraf.rs)

