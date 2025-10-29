scattered clouds
ВРАЋА СЕ ЛЕТО Сутра хладно, а током дана топло и до 24 степена ШТА НАС ЧЕКА НАРЕДНИХ СЕДАМ ДАНА?

29.10.2025. 12:20 12:23
centar ljudi jesen novi sad Dnevnik
Фото: Дневник/ Л. Радловачки

БЕОГРАД: У Србији ће сутра јутро бити хладно, местимично са слабим приземним мразем, а по котлинама југозападне и јужне Србије и са маглом, док ће током дана бити претежно сунчано, уз малу до умерену облачност, и топло, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).

После подне и увече у Војводини очекује се постепено повећање облачности, које ће крајем дана понегде условити слабу краткотрајну кишу.

Ветар ће бити слаб и умерен, у јужном Банату и на планинама повремено и јак јужних праваца, а крајем дана на северу Србије у скретању на северни. 

Најнижа температура кретаће се од 1 до 10 степени, а највиша од 18 до 24 степена.

И у Београду ће јутро бити свеже, а током дана претежно сунчано, уз малу до умерену облачност, и топло.

Ветар ће бити слаб и умерен јужних праваца, а најнижа температура кретаће се од пет до 10 степени, док ће највиша температура бити око 23 степена.

Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 6. новембра, следи позно Михољско лето, односно "златна јесен",  јер се очекује топло време за овај период године, уз пораст и јутарњих и дневних температура, које ће се у већини места кретати од 18 до 23 степена.

Током дана биће мало до умерено облачно са дужим сунчаним интервалима, док се пролазна краткотрајна киша местимично очекује почетком следеће седмице.

Метео временска прогноза
Вести Друштво
