ВРАЋА СЕ ЛЕТО Сутра хладно, а током дана топло и до 24 степена ШТА НАС ЧЕКА НАРЕДНИХ СЕДАМ ДАНА?
БЕОГРАД: У Србији ће сутра јутро бити хладно, местимично са слабим приземним мразем, а по котлинама југозападне и јужне Србије и са маглом, док ће током дана бити претежно сунчано, уз малу до умерену облачност, и топло, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ).
После подне и увече у Војводини очекује се постепено повећање облачности, које ће крајем дана понегде условити слабу краткотрајну кишу.
Ветар ће бити слаб и умерен, у јужном Банату и на планинама повремено и јак јужних праваца, а крајем дана на северу Србије у скретању на северни.
Најнижа температура кретаће се од 1 до 10 степени, а највиша од 18 до 24 степена.
И у Београду ће јутро бити свеже, а током дана претежно сунчано, уз малу до умерену облачност, и топло.
Ветар ће бити слаб и умерен јужних праваца, а најнижа температура кретаће се од пет до 10 степени, док ће највиша температура бити око 23 степена.
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 6. новембра, следи позно Михољско лето, односно "златна јесен", јер се очекује топло време за овај период године, уз пораст и јутарњих и дневних температура, које ће се у већини места кретати од 18 до 23 степена.
Током дана биће мало до умерено облачно са дужим сунчаним интервалима, док се пролазна краткотрајна киша местимично очекује почетком следеће седмице.