БЕЛГИЈСКИ МИНИСТАР: СРАВНИЛИ БИСМО МОСКВУ СА ЗЕМЉОМ Франкен УПОЗОРАВА Путина
БРИСЕЛ: Белгијски министар одбране Тео Франкен изјавио је данас би НАТО "сравнио Москву са земљом" уколико би Русија извршила напад на Брисел, истакавши да има "пуно поверење" у савез и његову способност одвраћања додајући да Европа, у вези с критичним минералима, мора да буде опрезна у односу према Kини.
У интервјуу за белгијски лист "De Morgen", Франкен је говорио о рату у Украјини, европској безбедности, хибридним претњама и нуклеарном одвраћању.
На питање да ли се плаши могућег руског напада на Брисел, белгијски министар одговорио је одрично.
"Не, јер би тиме погодили срце НАТО-а, а ми бисмо потом сравнили Москву", нагласио је Франкен изразивши снажну подршку америчком лидерству у оквиру НАТО-а.
Франкен је оценио да га више брине руско коришћење хибридног ратовања него претња конвенционалним нападима.
"Kрстарећа ракета на Брисел? То би аутоматски активирало члан 5. Путин то неће урадити. Више ме брину тзв. 'сиве зоне', сценарији попут оног у Естонији, где би 'мали зелени људи' могли изазвати немире међу руском мањином и довести до анексије дела територије", рекао је.
Министар је изразио сумњу у идеју заједничке европске војске, оценивши да европске земље "максимизују сопствене интересе" и да не успевају да сарађују ни у области набавке војне опреме.
"Kо верује у европску војску, продаје куле у облацима. Срећом, имамо НАТО, који је своју ефикасност поново доказао кроз противваздушну одбрану у Пољској и Естонији", истакао је Франкен.
У вези с Kином, белгијски министар је упозорио да та земља контролише "најмање 70 одсто ретких метала" важних за одбрамбену индустрију и енергетику.
"Европа готово да нема сопствене ресурсе, и то се сада користи против нас. Морамо бити опрезни у односима с Kином", закључио је Франкен.