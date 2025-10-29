СЕЛАКОВИЋ НАЈОШТРИЈЕ ОСУДИО ОКРУГЛИ СТО О ЈАСЕНОВЦУ У САБОРУ ХРВАТСКЕ “Бахато извртање истине о једном од најужаснијих злочина 20. века"
БЕОГРАД: Министар културе Никола Селаковић је данас одржавање округлог стола о Јасеновцу у Сабору Хрватске најоштрије осудио као "бахато извртање истине о једном од најужаснијих злочина 20. века", саопштило је министарство.
"Када је у питању неговање културе памћења, извесно је да по питању геноцидне природе Незавнисне Државе Хрватске (НДХ) и чињенице да је у питању фашистички монструм који је једини на свету имао логор смрти за децу, не може бити спора. То се мора препознати и то препознавање је услов будућности, напретка и човечности", оценио је Селаковић.
Према његовим речима, "на жалост, очито је да око питања усташког геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ предстоји још много борбе за истину и суочавање".
"Наравно, ми смо на ту борбу спремни, јер знамо да су у питању и истина и људскост", нагласио је српски министар.
Упозоривши да се мора приметити "неколико посебно перверзних ствари", Селаковић је навео као прво "да су у овом случају порицатељи, у пројекту прикривања злочина над Србима, спремни да прикривају и све друге жртве, Јевреје и Роме".
Селаковић је као друго, додао "да не би требало да себи дозволимо наивност на коју немамо право, да помислимо да је у питању изолован инцидент".
"Сасвим незадовољавајуће представљање злочина геноцида у самом Јасеновцу, забрана председнику Србије и бројним другим званичницима Србије да се поклоне сенима жртава, идолопоклонство неонацизму и фашистоидним појавама, па и чињеница да се најодбојнији и најбезобзирнији ревизионизам одвија у окриљу највише државне институције, хорски сведоче о ужасној намери да се злочин не само прикрије, него и глорификује. И то злочин у НДХ, држави фашистичког ужаса", поручио је Селаковић.
Према његовим речима, "свему овоме се придружује и неподношљива беда инструментализације злочина и његовог прикривања у дневнополитичке сврхе, неретко управо од оних који са изворним злочинима деле поздрав, идеје, вредности и визију будућих ужаса".
"Ми препознајемо кораке и начин на који се злочин прикрада. Ако памћење злочина јесте нужан, али не и довољан услов да се он не понови, зато је негирање злочина сигуран пут који води страхоти његовог понављања", упозорио је српски министар.
Селаковић је истакао да "то не смемо да дозволимо, ни као део човечанства ни као потомци жртава".
"Позивам све људе којима су истина, правда и мир на срцу да нам се придруже у овом напору којем ћемо бити вечно посвећени", рекао је Селаковић.
У хрватском Сабору је у уторак одржан округли сто на тему "Научни приступ истраживању жртава Јасеновца", на иницијативу посланичких клубова Суверениста и странке ДОМиНО, иако је најутицајнија опозициона СДП тражила забрану овог, како су тада навели, ревизионистичког скупа.
На скупу је, између осталог, речено да је Јасеновац био "радни логор" у којем су "мајсторске радионице" биле на тако добром гласу да су се ђаци из других делова тадашње НДХ "добровољно јављали за праксу у тим радионицама".