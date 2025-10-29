clear sky
СТУДЕНТИМА У СРБИЈИ СТИЖЕ НОВАЦ Проверавајте стање на својим картицама ОД СУТРА ЛЕЖУ ПАРЕ

У петак, 31. октобра почиње поврат 50 одсто школарина студентима, на основу измена Закона о високом образовању, изјавио је данас први потпредседник Владе Србије и министар финансија Синиша Мали.

Он је истакао да ће свим студентима новац преко студентских картица лећи током новембра, саопштило је Министарство финансија.

Поручио је да није потребно пријављивање за исплату, већ се она обавља преко спискова које достављају високошколске установе.

 

