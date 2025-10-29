СМРТНА КАЗНА СЕ ВРАЋА У СРБИЈУ? "Мора се стати бахатим возачима на пут" Адвокат открива детаље

Након саобраћајне несреће која се пре неколико дана догодила на Новом Београду, адвокат Павле Станичић открива да ли би у Србији могла да се врати смртна казна.

Гостујући у емисији Прве инфо на Информер ТВ, адвокат се осврнуо на несрећу у којој је животе изгубила трочлана породица.

- Нажалост, велика трагедија. Цела једна породица је завијена у црно. Надам се да ће човек који је то урадио добити заслужену казну након спроведене истраге и завршеног судског поступка. Мора се стати бахатим возачима на пут - рекао је адвокат.

На питање да ли постоји могућност поновног увођења смртне казне код нас, адвокат Станичић је био изричит - тако нешто не може да се догоди у Србији.

- Србија не може да има смртну казну, јер смо на путу ка Европској унији где оваква казна не постоји. У Србији је последњи пут изречена 1992.године. То више не постоји код нас као институт кажњавања. Разумем да су импулсивне реакције људи управо такве, да се починиоца треба решити што пре. Међутим, то не може да буде део нашег правног система, односно један од института кажњавања - објаснио је адвокат Павле Станичић.

Информер.рс