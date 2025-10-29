ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ СРБИЈЕ ПОРУЧИЛА У ПАРИЗУ: Отварање Кластера 3 политичко питање, у ЕУ постоје дупли стандарди
ПАРИЗ: Председница Народне скупштине Ана Брнабић изјавила је да је питање отварања Кластера 3 Србији на путу европских интеграција политичко и казала да у ЕУ постоје дупли стандарди, који ни за саму Унију нису добри, те да у разговору са европским саговорницима на то указује.
Брнабићева је у Паризу, одговарајући на питање новинара шта је то чиме Србија уверава европске партнере да је спремна за отварање Кластера 3, казала да је прва ствар коју стално понављају у ствари подсећање да је Србија била спремна још у децембру 2021. за отварање Кластера 3.
"Ако поштујемо тај принцип меритократије, ми смо до сада одавно требали да отворимо Кластер 3. Међутим, како се ствари мењају, добили смо додатне задатке које треба да урадимо и када их урадимо, остаје нам само нада и вера да неће дати поново нове задатке", казала је Брнабићева.
Како је истакла, то је до политичке воље држава чланица ЕУ.
Брнабићева је указала да је помало невероватно то да ће Албанија до краја ове године вероватно отворити све кластере.
"Нико не може да нас убеди да је Албанија спремнија од Србије за европске интеграције, нико не може да нас увери да је владавина права у Албанији или слобода медија или борба против организованог криминала или борба против корупције у Албанији на вишем нивоу од Србије. У то нико не може да убеди ни људе у самој Европској унији. Тако да се ту виде дупли стандарди", навела је председница парламента.
Како је додала, дупли стандарди нису добри за Европску унију, па би у том смислу, све и да Србија ништа не уради, било добро да се отвори Кластер три.
Брнабићева је истакла да ће Србија урадити све што је обећала, а то је пре свега усвајање измена и допуна Закона о бирачком списку, који ће се наћи на седници Скупштине већ следеће недеље.
Додала је да се нада да ће се коначно десити и изгласавање нових чланова Савета РЕМ-а.
"Мислим да ту не постоји ништа што још нисмо урадили да би задржали све те учеснике у процесу, али постоје политички проблеми. Постоји много, много људи, нажалост, који говоре да су проевропски оријентисани, а у ствари чине све да зауставе европске интеграције Србије. И то мислим на људе у Србији", рекла је.
Брнабићева наводи да када се погледа како изгледају избори у Албанији, а како изгледају у Србији, као и то да ће Албанија отворити све кластере до краја године, а да се у Србији и даље прича о изменама и допунама Закона о бирачком списку, види се колико су дупли стандарди.
Француска је највећи заговорник права Срба на КиМ
Брнабић је изјавила да је Француска највећи заговорник права Срба на Косову и Метохији и да у међународним организацијама и институцијама указује на тежак положај српског народа у јужној покрајини, као и на то да ЕУ треба да промени став према том питању.
Брнабић је изразила захвалност посланицима француског парламента који су, како је истакла, посебно гласни у томе да Француска треба да има другачији однос према Косову и Метохији.
''То је нешто што је специфично за Француску у односу на све остале земље ЕУ. Француска је највећи заговорник права Срба на Косову и Метохији и у свим међународним организацијама и међународним форумима, и у оквиру Европске комисије и Европског савета говори о томе колико је немогућ живот Срба на КиМ и колико став ЕУ према томе треба да се промени'', рекла је Брнабић новинарима после састанка са председницом Народне скупштине Француске Јаел Брон-Пиве и председником Сената Жераром Ларшеом.
Поновила је да дупли стандарди нису добри за Европску Унију и да шаљу погрешан сигнал.
"Али, ми желимо да будемо на европском путу. И због тога ми је важно да са свим нашим саговорницима увек говоримо о томе да морају да чувају исте стандарде, да бисмо ми могли нашим грађанима да објаснимо у ствари како то изгледа напредовати ка Европској Унији", указала је Брнабићева.
Председница парламента је током састанака у Паризу са француским колегама разговарала и том питању и изразила наду да ће Србија добити подршку свих држава чланица ЕУ.
''Отварање Кластера 3 не зависи ни од нас, ни од Француске, већ од свих чланица. Овде имамо пријатеље који телефоном позивају на маргинама различитих конференција и лобирају за Србију'', рекла је Брнабић.