„РУСИ МОРАЈУ ДА ЈЕДУ ВИШЕ РИБЕ!“ Путин наредио, Кремљ покреће националну кампању за повећање потрошње морских плодова
МОСКВА: Руски председник Владимир Путин наредио је данас, током састанка са члановима руске владе на коме се разматрао развој рибарског сектора, повећање потрошње рибе и морских плодова у тој земљи.
Путин је на састанку који је одржан путем видео-обраћања рекао да се у Русији тренутно конзумира око 24 килограма рибе годишње по особи, преноси агенција РИА Новости.
"Тренутно, ниво конзумирања рибе и морских плодова у исхрани опште популације заостаје за нормом коју препоручује наше Министарство здравља... Тренутно имамо отприлике 24 килограма по особи, требало би да буде више. Желео бих да скренем пажњу свим колегама које су укључене у овај посао на свим нивоима, ово је заиста веома важно системско питање... Молим вас да данас представите конкретне предлоге у овој области", рекао је Путин.
Како је најављено, на састанку ће извештаје о развоју рибарског сектора у Русији поднети шеф Федералне агенције за рибарство Иља Шестаков и гувернер региона Камчатке Владимир Солодов.