scattered clouds
19°C
29.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„РУСИ МОРАЈУ ДА ЈЕДУ ВИШЕ РИБЕ!“ Путин наредио, Кремљ покреће националну кампању за повећање потрошње морских плодова

29.10.2025. 12:40 12:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: TANJUG/ Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/ Alexander Kazakov / Canva

МОСКВА: Руски председник Владимир Путин наредио је данас, током састанка са члановима руске владе на коме се разматрао развој рибарског сектора, повећање потрошње рибе и морских плодова у тој земљи.

Путин је на састанку који је одржан путем видео-обраћања рекао да се у Русији тренутно конзумира око 24 килограма рибе годишње по особи, преноси агенција РИА Новости. 

"Тренутно, ниво конзумирања рибе и морских плодова у исхрани опште популације заостаје за нормом коју препоручује наше Министарство здравља... Тренутно имамо отприлике 24 килограма по особи, требало би да буде више. Желео бих да скренем пажњу свим колегама које су укључене у овај посао на свим нивоима, ово је заиста веома важно системско питање... Молим вас да данас представите конкретне предлоге у овој области", рекао је Путин.

Како је најављено, на састанку ће извештаје о развоју рибарског сектора у Русији поднети шеф Федералне агенције за рибарство Иља Шестаков и гувернер региона Камчатке Владимир Солодов.

владимир путин риба
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај