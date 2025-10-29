ДИВЉАО ЗА ВОЛАНОМ ПО ПРЕСТОНИЦИ Пијан возио преко 155 на сат на путу где је органичење 80
29.10.2025. 14:27 14:32
Саобраћајна полиција ноћас око 1 час зауcтавила је на територији Чукарице у Београду двадесетшестогодишњег М. Ж, возача аутомобила марке „пежо“, који је управљао возилом брзином од 155,8 километара на час, на делу пута где је ограничење брзине 80 километара на час.
Полиција је алкотестирањем возача утврдила да је био у стању тешке алкохолисаности, јер је управљао возилом са 1,26 промила алкохола у организму.
Возач је искључен из саобраћаја и задржан у службеним просторијама, а против њега ће бити поднете одговарајуће прекршајне пријаве.