Није имао ни саобраћајну!
(ВИДЕО) „Пребацио“ за 120 километара ТУАРЕГОМ ВОЗИО 205 КМ НА САТ НА ПУТУ КИКИНДА-ЗРЕЊАНИН Србин (40) искључен из саобраћаја!
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције, данас око 9.30 часова, пресретачем су зауставили четрдесетогодишњег српског држављанина Д.Ђ. који се на државном путу Кикинда - Зрењанин возилом марке "Фолксваген Туарег" словачких регистарских таблица, кретао брзином од 205,7 километара на час, на делу пута где је ограничење брзине 80 километара на час.
Даљом контролом утврђено је да возач не поседује саобраћајну дозволу за наведено возило.
Учинилац прекршаја искључен је из саобраћаја и против њега је поднета прекршајна пријава због насилничке вожње, а сачињен му је и прекршајни налог јер није имао саобраћајну дозволу.
Упркос чињеници да се у последње време догодио већи број тешких саобраћајних незгода које су узнемириле јавност, претходних дана забележен је велики број драстичних кршења прописа. Последња три дана припадници Управе саобраћајне полиције који контролишу саобраћај пресретачима, открили су 10 прекршаја већих прекорачења брзине који су Законом о безбедности саобраћаја прописани као тежи прекршаји, укључујући пет прекршаја насилничке вожње.
Апелујемо на све учеснике у саобраћају да у поменутим околностима покажу потребан степен одговорности и да поштовањем ограничења брзине и других прописа дају директан допринос унапређењу саобраћаја на нашим путевима.