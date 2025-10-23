НАСИЛНИЧКИ МОТОРОМ НА ПУТУ ПАНЧЕВО-КОВАЧИЦА Тутњао 196 на сат тамо где је дозвољено 80
23.10.2025. 14:34 14:41
Припадници Управе саобраћајне полиције, данас око 9.30 часова, пресретачем су зауставили и искључили из саобраћаја Н. П. (45), који је на државном путу Панчево-Ковачица управљао мотоциклом марке „дукати“ брзином од 196 километара на час, на делу пута где је ограничење брзине 80 километара на час, наводи се у саопштењу МУП-а Србије.
Против возача мотоцикла биће поднета прекршајна пријава због насилничке вожње.
Од почетка октобра ове године, припадници Управе саобраћајне полиције који контролишу саобраћај пресретачима открили су 1.800 прекршаја, од чега 15 прекршаја насилничка вожња, каже се у саопштењу МУП-а Србије.