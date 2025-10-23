overcast clouds
Спремили креч и киселину да униште тело! СТРАХОТА КОД ПОЖАРЕВЦА Двојица ухапшена ДОК СУ КОПАЛИ РАКУ ЗА ЖРТВУ! (ФОТО)

23.10.2025. 19:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/МУП
Коментари (0)
da
Фото: MUP

Потпредседник Владе Републике Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић изјавио је да су, у координисаној акцији, припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције Полицијске управе за град Београд, Службе за борбу против организованог криминала и САЈ, спречили извршење кривичног дела тешко убиство и ухапсили две особе.

“У координисаној акцији, припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције Полицијске управе за град Београд, Службе за борбу против организованог криминала и САЈ, спречили су извршење кривичног дела тешко убиство и ухапсили две особе.

Интензивним оперативним радом полиција је дошла до индиција да чланови криминалних група на територији Београда и Пожаревца припремају извршење кривичног дела тешко убиство.  

da
Фото: MUP

У овој опсежној акцији, која је спроведена 19. октобра на територији Пожаревца, у шумском рејону између села Речица и села Рама, полиција је затекла чланове наведених криминалних група како врше припреме за извршење наведеног кривичног дела, ископавањем раке у коју су, како се сумња, планирали да сместе тело жртве. 

Том приликом, на лицу места су ухапшена два лица која су припремала извршење кривичног дела. 

Такође, на лицу места затечено је 24 литра соне киселине и 50 килограма креча, који би се користили за уништавање трагова као и тела жртве. 

да
Фото: МУП

Полиција у сарадњи са надлежним тужилаштвом интензивно ради на расветљавању свих околности догађаја и утврђивању идентитета потенцијалне жртве. 

Наведена акција, претходила је полицијској акцији, спроведеној 22. октобра, када је извршено претресање станова и других просторија на више локација на територији Београда, Новог Сада и Пожаревца”, изјавио је министар Дачић.

 

пожаревац копање хапшења
Извор:
Дневник/МУП
Пише:
Дневник
