ПУЦЊАВА У БАРАЈЕВУ Након СВАЂЕ ДВОЈИЦЕ МУШКАРАЦА испред продавнице, један ОТИШАО КУЋИ ПО ПИШТОЉ, вратио се и пуцао! ЈАКЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СНАГЕ НА ТЕРЕНУ
Свађа, а потом и пуцњава у Барајеву догодили су се вечерас око 19 часова.
До озбиљног инцидента и потезања ватреног оружја дошло је након свађе двојице мушкараца испред једне продавнице.
Како Телеграф сазнаје, њих двојица су се расправљали, а по завршетку свађе један од њих се удаљио и отишао кући.
Међутим, други је такође отишао кући, али по оружје. Вратио се, наоружан пиштољем и дошао испред куће мушкарца с којим се посвађао. Тада је почео да пуца у правцу објекта.
На кући су остале видљиве рупе од метака, али, према досадашњим подацима, срећом нико није повређен. Нападач је након пуцњаве побегао у непознатом правцу.
Полиција је одмах изашла на лице места, обезбедила простор и блокирала излазе из Барајева, а у току је интензивна потрага за осумњиченим.