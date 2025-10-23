overcast clouds
23.10.2025.
Нови Сад
ПУЦЊАВА У БАРАЈЕВУ Након СВАЂЕ ДВОЈИЦЕ МУШКАРАЦА испред продавнице, један ОТИШАО КУЋИ ПО ПИШТОЉ, вратио се и пуцао! ЈАКЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СНАГЕ НА ТЕРЕНУ

23.10.2025. 22:04
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Najnovija policija
Фото: Dnevnik

Свађа, а потом и пуцњава у Барајеву догодили су се вечерас око 19 часова.

До озбиљног инцидента и потезања ватреног оружја дошло је након свађе двојице мушкараца испред једне продавнице.
 

Како Телеграф сазнаје, њих двојица су се расправљали, а по завршетку свађе један од њих се удаљио и отишао кући. 

Међутим, други је такође отишао кући, али по оружје. Вратио се, наоружан пиштољем и дошао испред куће мушкарца с којим се посвађао. Тада је почео да пуца у правцу објекта.

На кући су остале видљиве рупе од метака, али, према досадашњим подацима, срећом нико није повређен. Нападач је након пуцњаве побегао у непознатом правцу.

Полиција је одмах изашла на лице места, обезбедила простор и блокирала излазе из Барајева, а у току је интензивна потрага за осумњиченим.

пуцњава пуцњава из оружја свађа барајево
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Хроника
