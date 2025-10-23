„Ми то не желимо, али се не плашимо“ УОЧИ САСТАНКА ТРАМПА И СИЈА Кина проговорила о рату с Америком: Треће земље не треба да се мешају у нашу сарадњу с Русијом
Амбасада Народне Републике Кине, недељу дана пре планираног самита лидера Кине и Сједињених Држава, Си Ђинпинга и Доналда Трампа, позвала је Вашингтон да одустане од штетних трговинских пракси, изјавио је за Спутњик портпарол амбасаде Кине у Вашингтону, Лу Пењуј.
Став Кине по питању трговинског рата је доследан: ми то не желимо, али се не плашимо. Кина позива САД да хитно исправе погрешне приступе и да се придржавају важних споразума постигнутих током телефонских разговора шефова држава“, изјавио је високи дипломата.
Питања у билатералним односима треба решавати на основу међусобног поштовања и равноправности, како би се обезбедио стабилан и здрав развој односа, саопштено је из амбасаде.
Како је истакао портпарол, треће земље не треба да се мешају у сарадњу Кине и Русије.
Уобичајена билатерална сарадња Кине и Русије није усмерена против трећих земаља. Треćе земље не треба да се мешају у то, изјавио је дипломата, пише Спутњик.
Бела кућа је раније саопштила да је сусрет лидера Кине и САД планиран у Јужној Кореји 30. октобра.