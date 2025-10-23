КИНА НЕ ДАЈЕ ПЕТ ПАРА ЗА САНКЦИЈЕ ЗАПАДА РУСИМА! Настављају увоз ЛНГ са Арктика игноришу британске мере
ПЕКИНГ: Кина наставља да прима пошиљке течног природног гаса (ЛНГ) из руског пројекта Арктик ЛНГ 2 упркос томе што је он под санкцијама западних земаља, преноси данас портал Оилпрајс.
Кинески терминал Беихаи ЛНГ почев од августа редовно прима испоруке руског гаса са Арктика на бродовима под санкцијама. Према подацима Блумберга, танкер Ирис пристао је у четвртак у луци Беихаи, што представља једанаесту пошиљку руског ЛНГ у Кину за само два месеца.
Сједињене Америчке Државе су недавно појачале економске мере против Русије, али нове санкције нису усмерене на купце гаса, нити на ентитете који Москви помажу да избегне постојеће рестрикције.
Велика Британија је, међутим, прошле недеље увела санкције за седам специјализованих ЛНГ танкера и сам терминал Беихаи, што је први пут да је једна кинеска лука директно обухваћена ограничењима у оквиру енергетских мера против Русије.
Упркос томе, трговина између Москве и Пекинга се несметано наставља, што указује на њихову спремност да игноришу британске мере.
Поновно покретање пројекта Арктик ЛНГ 2 у августу означило је повратак руског извоза гаса са Арктика, а аналитичари оцењују да Москва тиме тестира спремност администрације председника Доналда Трампа да прошири санкције и на кинеске купце.