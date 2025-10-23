ПОЛИЦИЈА ЗАПЛЕНИЛА БИБЕР СПРЕЈ И ТЕЛЕСКОПСКУ ПАЛИЦУ Возачу написана прекршајна пријава
23.10.2025. 21:13 21:18
Коментари (0)
Припадници Министарства унутрашњих послова из Полицијске станице Косјерић, приликом редовне контроле саобраћаја, зауставили су возило марке „опел зафира“ којим је, на државном путу код села Бјелојевица у општини Косјерић, управљао мушкарац (1974) из овог места.
Возило се кретало у пратњи студената из Новог Пазара.
Током прегледа аутомобила, полиција је пронашла и запленила телескопску палицу и бибер спреј. О свему је обавештено Основно јавно тужилаштво у Пожеги, а против возача ће бити поднета одговарајућа прекршајна пријава због кршења Закона о оружју и муницији.
Након завршене контроле, возач и возило наставили су даље кретање.