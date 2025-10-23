"ПОТПУНО ЈЕ ЈАСНО КО ЈЕ КРИВАЦ" Председник Вучић уживо на РТС-у о пуцњави испред Скупштине Србије "ОВО СУ ПОТЕЗИ ОЧАЈНИКА, ИСТРАГА ЋЕ СВЕ ПОКАЗАТИ"
Председник Републике Србије Александар Вучић, гостује вечерас у емисији "Четвртком у 9", на програму РТС, где говори о најважнијим темама за грађане.
Енергетика, економија, избори и глобална политика, као и безбедносна ситуација после напада испред дома Народне скупштине питања су на која ће у емисији одговарати, наведено је данас у најави, где је додато да ће међу темама бити и питање у вези са санкцијама НИС-у, као и какав ће утицај имати најављене таксе ЕУ за смедеревски челик.
О пуцњави испред Скупштине
- Као председник Србије, урадио сам све да сачувамо мир и стабилност. Санкције НИС-у, и сви притисци са различитих страна света је нешто што угрожава Србију већ дуже време. Наша политика, слободна, независна и суверена, мора бити срушена. То је тај хибридни рат којем присуствујемо од почетка. Када је јасно ко је убица у покушају, свакоме је јасно шта се догодило. Дошао је човек и упуцао човека, његови меци, 9 метака су летели у ваздух, не плинска боца или нешто друго. Потпуно је јасно ко је кривац, и ко је то учинио, али ако то није учинио неко са стране власти — онда је потребно то релативизовати - рекао је на почетку и додао:
- Замислите да је неко из Пионирског парка изашао и отишао на Правни факултет, полио бензином амфитеатар, извадио пиштољ и упуцао некога. Рекли би како је могуће да неко пуца у наше људе, а не бисте рекли да је то дубока поларизација и радикализација. У томе је трик!
Како је истакао, годину дана трпимо насиље, језиво насиље.
- Одржано је преко 25.000 криминалних, непријављених скупова, које смо на крају крајева и обезбеђивали. И трошимо огроман новац да сачувамо те људе који се на криминалан начин окупљају. Нема лажи коју нисте чули, док се није појавио снимак. На све то сам рекао да основа није дозвољена. Замислите да смо ми урадили шта су они. То би се завршило у тешком крвопролићу. Али успели смо да сачувамо мир, упркос томе. Не можете да се правите да се нешто није десило, неко је пуцао и угрозио живот Богдановићу, а цео дан то сви релативизију - додао је.
Прочитао је наслов једног медија у ком се наводи да се председник обраћа због самозапаљења шатора.
- То је довело до тога се ради шта ко пожели. Погођен је метком јер је рекао "Треба ли вам нешто, господине", директно је погођен. Страх од истине код великог броја људи, додворавање погрешнима, то нам је донело зло у претходном периоду. Али пристојна Србија је смела да се томе супротстави од првог дана. Њима данас говори само једно решење — све друго је пропало. Србија је сачувала мир, ово су потези очајника. Истрага ће све показати и истражити - навео је.
О снимцима пуцњаве
- Снимци су приказани зато што би објаснили људима како су двојица неписмених Ћација потукли око дневнице. Али постоје снимци и сведоци о томе шта се тачно догодило. Знам добро како ствари функционишу. Оно што је важно, ја позивам људе, поштујем оне који су на протестима, који размишљају другачије, да их чујем и прихватим њихове идеје. Спреман сам да и разговарамо око родитељ-старатељ, позвао сам и Ану да чујемо и другу страну и да применимо њихове идеје. Ја се борим за Србију, трећи мандат не могу да имам. Али не могу да прихватим насиље као метод, само дијалог - рекао је.
Још једном је позвао све да се понашају у складу са законом, да имају интерес Србије у обзир.
- Ти људи су заборавили да су грађани ове земље. Оду у Брисел или тамо негде, па кажу е, немојте да долазите на Експо, директно раде против људи, плата и будућности ове земље — то није политика коју ћу да подржим! Не постоји друштво у којем имате унисоно мишљење, онда то није демократија. Желите од мене да будем бирократски фићфирић, да лаже нацију и да немамо никакав успех ни у чему, и да само размишљам како ће дан проћи да ме нико не нападне - упитао је.
Истакао је да је услов да се не разговара оружјем и насиљем.
- Зато што се у нашој земљи — увек сам спреман да саслушам другу страну и прихватам опозиционе законске предлоге, али мене интересује живот људи у нашој земљи. Очекујете да лажем себе, вас и све друге, а на то не пристајем! Моје је да говорим истину.
