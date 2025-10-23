ПОЗНАТО У КАКВОМ ЈЕ СТАЊУ ДЕВОЈКА (28) КОЈА ЈЕ ПАЛА С ДРУГОГ СПРАТА НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА У болници и достављач који је покушао да је ухвати
Девојка П.В. (28) пала је јуче са другог спрата зграде на Булевару ослобођења, а том приликом је повређен и достављач Б.Ј. који је када је видео како девојка пада, покушао да је ухвати.
Како Информер незванично сазнаје, П.В. је у веома тешком стању и и даље је у животној опасности. У јединици интензивног лечења је, док је достављач Б.Ј. са тешким повредама, али ван животне опасности.
Подсетимо, узрок незгоде још увек није познат, али се зна да у тренутку пада није била сама.
Она је седела на прозору окренута леђима, а младић ју је држао за руке. Њих двоје су се ту вукли, да ли у шали или како, а онда је она пала. Достављач који је туда случајно пролазио, видео је тренутак пада, притрчао да је ухвати и она је пала на њега - наводи извор за Блиц.
Девојка је након што је дошла свести докторима рекла да јој није било добро.
Како је испричала једна Новосађанка, све се догодило одједном.
Није се чула никаква бука, вика, ништа то би указивало на то да се нешто лоше дешава. Само сам погледала и видела мушкарца како трчећи прилази раширених руку и на њега пада девојка. Затим се зачуо његов јаук, она није испуштала гласа - описала је и додала:
„Тај младић је пришао, њих двоје су лежали леђима окренутим једно од другог у локви крви. Није се знало ни чија је крв, ни како су. Повређени човек је одмах кренуо да диже главу, девојка не. Тај момак је пришао девојци, говорио је да покушава да јој извади језик из уста да се не угуши, али да не успева... Сви ми остали смо стајали скамењени“.