overcast clouds
21°C
22.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВИ ДЕТАЉИ ДРАМЕ У НОВОМ САДУ Достављач покушао да ухвати девојку која је пала са другог спрата ОБОЈЕ ТЕШКО ПОВРЕЂЕНИ

22.10.2025. 14:01 14:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Dnevnik.rs

НОВИ САД: Девојка стара 28 година тешко је повређена након што је пала са другог спрата једног солитера у Новом Саду.

Том приликом повређен је и достављач стар 54 године, који је, према незваничним информацијама, покушао да јој помогне и ухвати је при паду.

Како сазнајемо, девојка је неко време висила са другог спрата, а достављач је пришао да је спречи да падне. У тренутку пада и он је задобио тешке повреде.

Обоје су хитно превезени у Универзитетски клинички центар Војводине (УКЦВ), где им је указана медицинска помоћ.

„Пацијенткиња П. В. (28) примљена је са тешким телесним повредама у виду фрактура. Након комплетне дијагностике, указана јој је адекватна лекарска помоћ и примљена је на Клинику за анестезију, интензивну терапију и терапију бола ради даљег оперативног лечења“, наводи се у саопштењу УКЦВ-а.

„Пацијент Б. Ј. (54) задобио је отворени прелом десне потколенице и хоспитализован је на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију ради оперативног лечења. У тренутку извештавања, пацијент је хемодинамски стабилан“, додаје се у саопштењу.

Према последњим информацијама, обоје повређених су у стабилном стању.

Истрага ће утврдити детаље овог догађаја.

пад са висине пад са зграде
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај