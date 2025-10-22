НОВИ ДЕТАЉИ ДРАМЕ У НОВОМ САДУ Достављач покушао да ухвати девојку која је пала са другог спрата ОБОЈЕ ТЕШКО ПОВРЕЂЕНИ
НОВИ САД: Девојка стара 28 година тешко је повређена након што је пала са другог спрата једног солитера у Новом Саду.
Том приликом повређен је и достављач стар 54 године, који је, према незваничним информацијама, покушао да јој помогне и ухвати је при паду.
Како сазнајемо, девојка је неко време висила са другог спрата, а достављач је пришао да је спречи да падне. У тренутку пада и он је задобио тешке повреде.
Обоје су хитно превезени у Универзитетски клинички центар Војводине (УКЦВ), где им је указана медицинска помоћ.
„Пацијенткиња П. В. (28) примљена је са тешким телесним повредама у виду фрактура. Након комплетне дијагностике, указана јој је адекватна лекарска помоћ и примљена је на Клинику за анестезију, интензивну терапију и терапију бола ради даљег оперативног лечења“, наводи се у саопштењу УКЦВ-а.
„Пацијент Б. Ј. (54) задобио је отворени прелом десне потколенице и хоспитализован је на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију ради оперативног лечења. У тренутку извештавања, пацијент је хемодинамски стабилан“, додаје се у саопштењу.
Према последњим информацијама, обоје повређених су у стабилном стању.
Истрага ће утврдити детаље овог догађаја.