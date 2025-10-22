(ВИДЕО) ЖЕНА ПАЛА СА ДРУГОГ СПРАТА НА ПРОЛАЗНИКА! НЕВЕРОВАТНА НЕЗГОДА У НОВОМ САДУ Обоје повређени, хитно пребачени у Ургентни центар
Две особе су повређене на Булевару ослобођења код броја 9.
Како Дневник сазнаје, приликом пада са другог спрата повређени су жена стара 28 година и мушкарац стар 54 године.
Др Душка Лакетић из Завода за ургентну медицину Нови Сад рекла је за Дневник да је позив примљен у 9.10 часова, након чега је њихова лекарска екипа одмах изашла на лице места.
Сумња се да је она пала са другог спрата на мушкарца који је ходао испод зграде.
Женска особа, која је била у свесном стању, је превезена на одељење реанимације Ургентног центра, а мушкарац са повредама скочног зглоба на Одељење хирургије.
Истрага ће утврдити све околности овог догађаја.
Огласио се КЦВ
Како је саопшто Универзитетски клинички центар Војводине (УКЦВ), у прeподневним часовима су примљена два пацијента са тешким телесним повредама, довезена санитетским возилима Службе хитне медицинске помоћи.
„Пацијенткиња П. В. (28), женског пола, примљена је са тешким телесним повредама у виду фрактура. Након обављене комплетне дијагностике, указана јој је адекватна лекарска помоћ и примљена је на Клинику за анестезију, интензивну терапију и терапију бола ради даљег оперативног лечења.
Пацијент Б. Ј. (54), мушког пола, задобио је отворени прелом десне потколенице. Хоспитализован је на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију рaди оперативног лечења. У тренутку oвoг извeштaвaњa, пацијент је хемодинамски стабилан“, каже се у саопштењу.