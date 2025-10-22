„НОВО ПОНИЖЕЊЕ СРБА У ХРВАТСКОЈ“ Жарковић: Уклањање српских надгробних споменика је трагедија
БАЊАЛУКА: Председник Удружења Срба протераних из западне Славоније Крста Жарковић сматра да уклањање српских надгробних споменика у Хрватској на основу контроверзног Закона о гробљима представља ново понижење Срба.
"То је трагедија за српски народ у Хрватској чијој власти смета буквално све што личи на православље и ћирилицу. У току је рушење капеле породице Шошкоћанин у Борову, која је један у низу српских споменика", рекао је Жарковић Срни.
Он је истакао да би посланици у Скупштини Србије, који су пореклом са подручја некадашње Републике Српске Крајине, могли покренути иницијативу да се кроз билатералне односе са Хрватском спрече овакви догађаји.
О почетку уклањања капеле српске породице Шошкоћанин из Борова известио је портал хрватског недељника Новости.
Капела породице, чији је најпознатији члан ратни командант Борова 1991. године Вукашин Шошкоћанин, годинама је била предмет напада десничарских струја у Хрватској.
Захтев за уклањање капеле и још 10 српских споменика поднео је раније ове године лидер Домовинског покрета Иван Пенава, јер како каже, вређају национална осећања Хрвата.
Захтјев је поднет у складу са Законом о гробљима у којем се предвиђа уклањање надгробних споменика подигнутих после 30. маја 1990. године, а кои је у Хрватској усвојен у првој половини ове године.