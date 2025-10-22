НОЖЕМ ИЗБО БИВШУ ЕМОТИВНУ ПАРТНЕРКУ И ТРУДНИЦУ Тужилаштво открило детаље ужаса у Бачком Градишту
Осумњиченом П. К. (36) из Бачког Градишта, којем се на терет ставља кривично дело тешко убиство у покушају, решењем Вишег суда у Зрењанину одређен је притвор до 30 дана.
Њему је притвор, на предлог зрењанинског Вишег јавног тужилаштва, одређен због постојања околности да ће ометати поступак утицањем на сведоке, да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело, као и јер су начин извршења и тежина последице кривичног дела довели до узнемирења јавности.
Он је претходно саслушан у Вишем јавном тужилаштву, које је донело наредбу о спровођењу истраге.
У тужилаштву наводе је осумњичени П. К. 19. октобра ове године, у Бачком Градишту, покушао да убије више особа. Он је кришом ушао у кућу своје бивше емотивне партнерке В. И. и задао јој више убода кухињским ножем у пределу леђа и врата. Када је пала на под, задао јој је више удараца рукама и ногама по телу и глави.
Затим је М. Т, која је у седмом месецу трудноће, сечивом ножа задао више удараца по леђима и врату, да би онда узео и чекић, пришао В. И. која је и даље лежала на поду и замахнуо њиме да је удари.
У том тренутку је у собу ушао Ј. Д. па га је осумњичени чекићем ударио у главу. Међутим, Ј. Д. је уз помоћу дрвеног штапа успео да избије нож из руке осумњиченог, који је након тога побегао са лица места.
У овом нападу В. И. је задобила тешке телесне повреде опасне по живот, док су М. Т. и Ј. Д. лакше повређени.
Опширније у сутрашњем штампаном издању Дневника.