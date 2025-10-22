ЈЕСТЕ ЛИ ЗА „ТИХИ” БРАК ИЛИ „СИВИ” РАЗВОД? Утростручен број старијих од 65 година који су одлучили да скину бурму
Увелико влада израз „сиви развод” – термин који описује парове који се разилазе у познијим годинама живота. Истраживања показују да се број разведених старијих од 65 година утростручио од 1990. године, а разлози за то често су дубљи и сложенији него што се на први поглед чини.
Психолошкиња др Шивона Чајлдс објашњава шта доводи до оваквих развода и како их пребродити без тежих последица по ментално и физичко здравље.
Шта је „сиви развод”?
Овим термином означава се развод или разлаз у каснијим годинама живота, најчешће после педесете. Парови који се тада одлуче на развод обично имају иза себе дуг стаж у браку, често и по неколико деценија заједничког живота.
Док се млађи парови најчешће разводе због прељубе, финансијских проблема, насиља или незрелости, код старијих парова разлози су суптилнији – ситнице које се гомилају с временом, емоционално удаљавање, али и различите животне потребе које се с годинама мењају.
Зашто долази до сивог развода?
Стопа оваквих развода полако је расла од седамдесетих година прошлог века, а после 2010. године нагло је порасла. Др Чајлдс наводи да су главни разлози за то дужи животни век, промене у друштву и све већа финансијска независност жена.
„Више није 18. или 19. век, па ни 20. Остајање у браку који не испуњава више није нужно”, каже она. „Жене данас имају већу економску стабилност и слободу, а и сви много више пажње посвећујемо менталном здрављу. Више нисмо принуђени да остајемо у браку само због финансијске сигурности.”
Најчешћи разлози сивих развода су:
- односи у којима партнери више не деле исте циљеве и снове,
- осећај стагнације у браку,
- недостатак испуњености и емоционалне повезаности,
- синдром празног гнезда, када деца оду од куће,
- потреба за личним развојем и миром,
- жеља да се побољша квалитет живота,
- искуства која мењају поглед на свет (тешке болести, блиски сусрети са смрћу...).
„Сиви развод често није бег, већ потез ка личном расту и бољем животу”, истиче др Чајлдс. „За то је потребна огромна храброст, али многи то раде из правих разлога.”
Да ли људи касније жале због развода?
Ова одлука ретко је једноставна. Неки је дочекају с олакшањем, док други носе осећај губитка.
„Ми смо друштвена бића и ретко ко жели да буде сам”, објашњава др Чајлдс. „Ипак, када се неко одлучи на развод, он то често мери наспрам бола и патње које је осећао унутар брака.”
Поједини парови, ипак, остају у ономе што психолошкиња назива „тихи брак” – односу у којем нема сукоба, али ни стварне блискости.
„У таквим браковима партнери живе као цимери – не свађају се, али и не деле живот у правом смислу. Често остају заједно из финансијских разлога или страха од самоће, а неки касније ипак одлуче да се разведу или остану јер им је тако лакше.”
Како спасти брак пред распадом
Др Чајлдс истиче да је брачно саветовање најважнији корак ако пар жели да спасе однос.
„Терапија парова помаже да се створи нова основа и нови баланс у вези”, каже она. „Стручњак може да помогне партнерима да препознају проблеме и пронађу начин да поново изграде квалитетан однос.”
Савети психолошкиње
Пронађите мале тренутке среће у браку – планирајте заједничке изласке, разговарајте редовно и подржавајте међусобне страсти. Радите на комуникацији.
„Морамо умети да тражимо оно што желимо, да говоримо своју истину и да желимо да нас друга страна чује и разуме”, каже др Чајлдс.
Ако ипак дође до развода
Уколико се развод не може избећи, важно је дати себи време да се процесуирају емоције и да се живот постепено поново изгради.
Др Чајлдс саветује да након развода покушате да:
- тугујете и прихватите емоције,
- задржите коректан однос с бившим партнером ако је могуће,
- водите рачуна о физичком здрављу,
- негујете друштвене контакте и пријатељства,
- развијате личне хобије и интересовања.
„Дозволите себи да осећате”, наглашава она. „Чак и ако сте желели развод, то је и даље губитак. Тиме се мења структура вашег живота, и нормално је туговати за оним што више не постоји. То не значи да желите да вратите брак – већ да прихватате промену и растете кроз њу.”
Живот после педесете може донети нови почетак. За многе управо крај брака постаје почетак сопственог мира, слободе и новог поглавља.