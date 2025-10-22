overcast clouds
НИЈЕ БИЛО БОМБЕ НА КОПАОНИКУ Ухапшен мушкарац из Бујановца због лажне дојаве Хотелу гранд

22.10.2025. 17:57
Пише:
Дневник
Извор:
Informer.rs
Фото: mup.gov.rs

Полиција из Краљева, Рашке и Врања, идентификовала је и ухапсила З. К. (61) из Бујановца, због сумње да је починио кривична дела изазивање панике и нереда, као и угрожавање сигурности.

Како се сумња, он је синоћ телефоном позвао рецепцију хотела на Копаонику у којем се одржавала конференција Високог савета тужилаштва и том приликом лажно пријавио да је у објекту постављена експлозивна направа.

Ова дојава изазвала је велику узнемиреност међу гостима и запосленима.

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Рашки.

 

