НИЈЕ БИЛО БОМБЕ НА КОПАОНИКУ Ухапшен мушкарац из Бујановца због лажне дојаве Хотелу гранд
22.10.2025. 17:57 17:58
Коментари (0)
Полиција из Краљева, Рашке и Врања, идентификовала је и ухапсила З. К. (61) из Бујановца, због сумње да је починио кривична дела изазивање панике и нереда, као и угрожавање сигурности.
Како се сумња, он је синоћ телефоном позвао рецепцију хотела на Копаонику у којем се одржавала конференција Високог савета тужилаштва и том приликом лажно пријавио да је у објекту постављена експлозивна направа.
Ова дојава изазвала је велику узнемиреност међу гостима и запосленима.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен Основном јавном тужилаштву у Рашки.