ОЧЕКУЈУ НАС И ОЛУЈНИ УДАРИ ВЕТРА...

ПОСЛЕДЊИ ТРЗАЈ ЛЕТА Четвртак ће бити необично топао за ово доба године, али од петка следи потпуни преокрет ТЕМПЕРАТУРЕ ЋЕ СЕ СУНОВРАТИТИ, РХМЗ НАЈАВЉУЈЕ КИШНИ ВИКЕНД

Према прогнози РХМЗ у четвртак се очекује веома топло време за овај период године, уз умерен и јак јужни и југоисточни ветар који ће крајем дана на југу Баната и у доњем Подунављу имати и олујне ударе.

Кишовито за викенд

Током дана биће претежно сунчано уз малу или умерену облачност. Јутарња температура биће од 5 до 13 степени, а највиша дневна од 20 на истоку до 26 Целзијуса на западу Србије. 

Наоблачење са кишом и пљусковима које ће у четвртак увече захватити Срем, Бачку, западну и југозападну Србију, током ноћи ка петку прошириће се и на остале пределе, а температура ће бити у паду, а ветар у скретању на умерен северозападни. 

У петак, за викенд и почетком следеће седмице биће свежије уз честу појаву кише и локалних пљускова.

(Blic.rs)

